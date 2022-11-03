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Хотіли вирішити "проблему України": Патрушев та Бортніков вмовили Путіна розпочати війну - The Times

3 листопада 2022, 18:07

Керівництво РФ вирішило діяти швидко через вік російського диктатора.

Путин, Патрушев, Бортников
Путіна вмовили почати війну проти України / Колаж фото Вікіпедія, kremlin.ru

Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков переконали російського диктатора Володимира Путіна у тому, що необхідно розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. "Проблему України" вони захотіли швидко вирішити через вік Путіна. Про це повідомляє The Times.

Саме нападом на Україну Кремль хотів вирішити питання "західної агресії". Вже до середини літа 2021 року найближче оточення Путіна хотіло завдати військового удару по Україні. Патрушев та Бортніков були принципово налаштовані щодо вторгнення до кінця літа минулого року.

Саме з того часу вони почали "обробляти" Путіна та працювати над підготовкою сил для удару.

Виконавцем всього цього був міністр оборони Сергій Шойгу, однак він тоді ще вагався щодо доцільності та успіху такого нападу. У виданні зазначається, що більшість російських еліт не знали про плани Кремля розпочати війну проти України. Вони навіть напередодні вторгнення були переконані, що все це блеф з боку Путіна.

Навіть Дмитро Пєсков вже після початку повномасштабного вторгнення заявив, що більшість членів Ради безпеки РФ дізналися про плани Путіна лише на засідання 21 лютого.

Кінець правління Путіна

Як зазначив російський політолог Аббас Галлямов, син секретаря Радбезу РФ Дмитро Патрушев є однією з найбільш реальних кандидатур на місце Володимира Путіна. За його даними, Патрушев-молодший виглядає прийнятною кандидатурою для більшості російських еліт.

Водночас російський правозахисник Марк Фейгін каже, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна. За його словами, в РФ розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії
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