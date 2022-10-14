У Зеленського відповіли Путіну на його нову маячню про початок війни в Україні

Подоляк вирішив нагадати, що Україна, як і НАТО, ні на кого не нападали.
Президент Росії Володимир Путін знову заявив, що повномасштабне вторгнення його військ мало розпочатися, тому Росія змушена була "захищатися".
А ось радник керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter нагадав Путіну, що саме Росія почала війну.
"Заява Путіна, що він ні про що не шкодує, а війна все одно мала відбутися, - лицемірне зняття відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Подоляк вирішив нагадати, що Україна, як і НАТО, ні на кого не нападали. Саме Росія вторглася в чужу країну, тероризує міста і страчує людей.
"Якби РФ не хотіла цієї війни, її просто не було б", - додав радник керівника ОП.
Що заявив Путін
14 жовтня Путін також заявив, що часткова мобілізація в Росії повинна завершитися протягом двох тижнів.
"Вже 222 тисячі чоловіків мобілізовано з 300 тисяч. Думаю, що протягом приблизно двох тижнів всі мобілізаційні заходи будуть завершені", - заявив Путін.
Путін оголосив мобілізацію в Росії
Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.
Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.
Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.
Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.
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