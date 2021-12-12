Путін знову говоритиме з Байденом: на порядку денному питання про Україну

Путін знову поговорить з Байденом / REUTERS

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін можуть провести ще одну відеоконференцію. Цього разу мова піде виключно про Україну.

Як пише ТАСС, про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

Він також нагадав, що Путін і Байден домовилися про призначення довірених представників. Спеціальні особи будуть вести предметні переговори по Україні.

"Президенти домовилися, що після того, як ось ці самі довірені представники попрацюють, їм потрібно буде ще раз переговорити, може бути, задіюючи ось цей же відеоформат, він сподобався двом президентам", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, в заяві, яка готується для підписання главами зовнішньополітичних відомств Групи семи найбільш розвинених держав світу G7, йдеться про те, що нове вторгнення Росії в Україну спричинить серйозні наслідки і змусить заплатити Москву високу ціну.

У підготовленому документі наголошується, що у Росії не повинно бути сумнівів, що подальша військова агресія проти України матиме масштабні наслідки і серйозну ціну.

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