У G7 попереджають РФ: вторгнення в Україну змусить заплатити високу ціну

Країни Великої сімки стурбовані планами агресії РФ проти України / Facebook Посольство України в США

Нове вторгнення Росії в Україну спричинить серйозні наслідки і змусить заплатити Москву високу ціну.

Про це йдеться в заяві, яка готується для підписання главами зовнішньополітичних відомтв групи семи найбільш розвинених держав світу (G7), повідомляє Reuters.

У підготовленому документі наголошується, що у Росії не повинно бути сумнівів, що подальша військова агресія проти України матиме масштабні наслідки і серйозну ціну.

Додамо, що документ по Україні повинен бути прийнятий за підсумками дводенної зустрічі в англійському Ліверпулі.

За інформацією Reuters, тема відносин Москви і Києва може бути винесена в окрему заяву "сімки". Члени G7 також закликали РФ до деескалації напруженості в Україні, зазначає агентство.

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Війна РФ з Україною - позиція G7

У березні глави МЗС країн Великої сімки назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі, засудили окупацію Москвою окремих районів Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим, та підтримали ініціативу Києва щодо реалізації Кримської платформи.

Великобританія у травні запропонувала країнам G7 розробити спеціальний механізм, який повинен буде дозволити ефективно протистояти поширенню неправдивої інформації з боку Росії і Китаю.

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