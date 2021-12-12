США пригрозили Росії жорсткою відповіддю у разі вторгнення в Україну

Ентоні Блінкен / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував ймовірність агресії РФ проти України.

За його словами, Сполучені Штати готові вжити різних заходів щодо Росії у разі вторгнення в Україну, повідомляє NBC.

Американський чиновник каже, що США продовжують зміцнювати оборону України, щоб країна могла краще захистити себе, якщо Росія зробить агресію.

Він нагадав про те, що президент Джо Байден ясно сказав президенту Володимиру Путіну, що США розглядають і готові зробити різні кроки, від яких раніше утримувалися.

Держсекретар США попередив, що нові кроки США можуть призвести до "величезних наслідків для Росії".

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Він додав, що глави МЗС G7 на зустрічі в Ліверпулі продемонстрували рішучість протистояти російській агресії.

"Ми ясно заявили, що будуть величезні наслідки, якщо Росія вирішить відновити агресивні дії проти України", - резюмував Блінкен.

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Раніше повідомлялося про те, що в заяві, яка готується для підписання главами зовнішньополітичних відомтв Групи семи найбільш розвинених держав світу G7, йдеться про те, що нове вторгнення Росії в Україну спричинить серйозні наслідки і змусить заплатити Москву високу ціну.

У підготовленому документі наголошується, що у Росії не повинно бути сумнівів, що подальша військова агресія проти України матиме масштабні наслідки і серйозну ціну.

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