Путін вигадає новий "бліцкриг": Зеленський насторожив сценарієм щодо Донбасу

Російський диктатор хоче захопити Донбас, щоб в майбутньому захопити Україну.

У Путіна нема сил для захоплення Донбасу

Що каже Володимир Зеленський:

Для захоплення Донбасу Путіну доведеться втратити 300 тисяч - 1 мільйон людей

У випадку захоплення Донбасу Путін вигадає новий "бліцкриг"

Росія не зможе повністю окупувати Україну. У РФ величезні втрати на полі бою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для подкасту The Rest Is Politics.

У росіян нині нема навіть сил для того, щоб повністю окупувати Донбас. Для цього ворогу довелося б пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей. Ця кількість залежить від того, на скільки років Путін планував би операцію.

"У нього величезні втрати і немає достатньо добре підготовлених людей на полі бою. Він намагається знайти вихід із ситуації, який виглядав би як перемога. Саме тому він намагається витіснити нас із Донбасу дипломатичним шляхом – через діалог зі Сполученими Штатами.

Путін вигадає новий "бліцкриг"

Якщо Київ виведе свої війська з Донбасу, це розділить українську націю. Багато людей не підтримає таку ідею. У випадку, якщо Путіну вдасться підірвати єдність України, він придумає новий "бліцкриг" для швидкої окупації.

"Навіть якщо цього не станеться, він використає подальшу паузу, щоб набрати більше людей, підготувати їх, наростити військово-промислову базу та домогтися зняття санкцій. Тому припинення вогню у форматі "стоїмо там, де стоїмо" – це не лише наше бажання, це також в інтересах наших партнерів", - заявив президент України.

Якщо Росія зможе захопити Донбас, окупанти укріпляться у цьому стратегічному місці.

"Коли він (Путін - ред.) отримає наші промислові міста й укріплення в цьому регіоні, далі залишаться лише відкриті поля й прямі дороги до наших обласних центрів. Я маю на увазі, що ми розуміємо, чому він хоче Донбас", - наголосив президент.

Скільки часу потрібно РФ, щоб захопити Донбас - думка аналітиків При збереженні поточної динаміки РФ знадобиться більше двох років, щоб повністю окупувати Донецьку область. Про це заявив співзасновник моніторингового проєкту DeepState Руслан Мікула. На даний момент під контролем Сил оборони України залишається близько 21,5% Донецької області. За словами Руслана Мікули, саме темпи просування в 2025 році можна вважати показовими для подальших прогнозів. Якщо вони збережуться на нинішньому рівні, російській армії буде потрібно не менше 742 днів, тобто близько двох років, щоб повністю захопити Донецьку область.

Як раніше писав Главред, окупаційна армія РФ просунулася в Харківській та Донецькій областях. Зокрема, російським військовим вдалося просунутися поблизу Петропавлівки на Харківщині та Ступочок на Донбасі.

Крім того, російське керівництво не обмежується претензіями на Донеччину і плекає амбітні плани щодо захоплення нових територій України. Водночас у ворога не має для цього ресурсів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, що росіяни весь час змінюють свої плани та дедлайни для їх виконання. Зокрема, в окупантів з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

