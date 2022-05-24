Насувається важкий місяць битви за Донбас: в МВС назвали терміни, скільки може тривати війна

В МВС назвали терміни, скільки може тривати війна/ Reuters, Макс Левін

Війна в Україні переходить у затяжну фазу, попереду нас чекає дуже важкий місяць битви за Донбас.

Бойові дії у нашій державі можуть затягнутися на місяці. Про це заявив радник голови МВС України Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону у вівторок, 24 травня.

"Насправді ми маємо розуміти, що, попри всі наші здобутки перших трьох місяців, наразі попереду, можливо, одна з найскладніших фаз цієї війни. Попереду справді дуже тяжкий місяць цієї битви за Донбас", – наголосив Денисенко,

За його словами, війна зараз переходить у затяжну фазу. Російські загарбники уже роблять якісь висновки зі своїх минулих невдач на фронті і намагаються воювати "розумніше".

Плани окупантів на Донбасі

Російські загарбники нині намагаються більше сил кинути на те, щоб оточити війська України в Луганській області й спробувати просуватися в Донецькій області. Проте українські військові поки зупиняють такі спроби.

читайте такожСБУ оприлюднили фото і дані 8 окупантів, які жорстоко вбили сім'ю старости з МотижинаВін зазначив, що варто бути готовими до того, що бойові дії можуть тривати упродовж місяців.

"Тобто, це не буде тиждень-два, на жаль, мова має йти про місяці", – зазначив Денисенко.

У той же час активна фаза не триватиме довго.

Армія РФ хоче відволікти увагу від Донбасу

Росіяни намагаються відволікти увагу від Донбасу. Щоб "скувати" дії українських військ і змусити ЗСУ розосередити свої сили на більших територіях, загарбники демонструють активність, наприклад, у Білорусі. Уже відомо, що в РБ до кордонів з Україною перекинули оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".

Раніше повідомлялося, що боєць Нацгвардії України взяв у полон начштабу танкового батальйону РФ і ледь не загинув, рятуючи підлеглих. Штаб-сержант наказав своїм бійцям заховатися від обстрілів окупантів, а сам лишився на позиції, де отримав поранення.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов зазначив, що бойові дії завершаться поверненням Україні всіх її окупованих територій. До кінця 2022 року Збройні сили України повинні, як мінімум, зайти на територію Криму.

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