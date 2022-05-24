УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Насувається важкий місяць битви за Донбас: в МВС назвали терміни, скільки може тривати війна

24 травня 2022, 18:09

Попереду одна з найскладніших фаз цієї війни, зазначив радник голови відомства.

В МВС назвали терміни, скільки може тривати війна/ Reuters, Макс Левін

Війна в Україні переходить у затяжну фазу, попереду нас чекає дуже важкий місяць битви за Донбас.

Бойові дії у нашій державі можуть затягнутися на місяці. Про це заявив радник голови МВС України Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону у вівторок, 24 травня.

"Насправді ми маємо розуміти, що, попри всі наші здобутки перших трьох місяців, наразі попереду, можливо, одна з найскладніших фаз цієї війни. Попереду справді дуже тяжкий місяць цієї битви за Донбас", – наголосив Денисенко,

За його словами, війна зараз переходить у затяжну фазу. Російські загарбники уже роблять якісь висновки зі своїх минулих невдач на фронті і намагаються воювати "розумніше".

Плани окупантів на Донбасі

Російські загарбники нині намагаються більше сил кинути на те, щоб оточити війська України в Луганській області й спробувати просуватися в Донецькій області. Проте українські військові поки зупиняють такі спроби.

читайте такожСБУ оприлюднили фото і дані 8 окупантів, які жорстоко вбили сім'ю старости з МотижинаВін зазначив, що варто бути готовими до того, що бойові дії можуть тривати упродовж місяців.

"Тобто, це не буде тиждень-два, на жаль, мова має йти про місяці", – зазначив Денисенко.

У той же час активна фаза не триватиме довго.

Армія РФ хоче відволікти увагу від Донбасу

Росіяни намагаються відволікти увагу від Донбасу. Щоб "скувати" дії українських військ і змусити ЗСУ розосередити свої сили на більших територіях, загарбники демонструють активність, наприклад, у Білорусі. Уже відомо, що в РБ до кордонів з Україною перекинули оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".

Раніше повідомлялося, що боєць Нацгвардії України взяв у полон начштабу танкового батальйону РФ і ледь не загинув, рятуючи підлеглих. Штаб-сержант наказав своїм бійцям заховатися від обстрілів окупантів, а сам лишився на позиції, де отримав поранення.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов зазначив, що бойові дії завершаться поверненням Україні всіх її окупованих територій. До кінця 2022 року Збройні сили України повинні, як мінімум, зайти на територію Криму.

Читайте також:

війна в Україні МВД вторгнення Росії Вадим Денисенко новини Донбасу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:44

Прикмети на 25 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду

21:39

РФ готується до затяжної війни і шукає нові точки для ракетних ударів – МіноборониВідео

21:18

У Зеленського назвали дві можливі причини для розблокування переговорів з РФВідео

21:10

Катя Осадча показала, як виглядала в перший день війни: "Ми всі травмовані на все життя"

20:50

У всіх населених пунктах Київщини завершені роботи з розподілу газу – Тимошенко

Реклама
20:28

Потужні грози і сильна злива: в Україну увірветься різке похолоданняВідео

20:27

Експерт пояснив, чи наважиться Путін на ядерний удар по Україні або країнам НАТО

20:16

Хочуть прорватися до низки міст і зайняти Луганщину: окупанти масово наступають на Донбасі – ГенштабВідео

20:13

Моментальна удача і великий прибуток: ці 4 знахідки принесуть неймовірний успіхВідео

20:10

Прикмети на 26 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:09

"Патрушев грає вирішальну роль в плані Путіна": російський опозиціонер розкрив задум КремляВідео

19:49

В Угорщині запроваджують надзвичайний стан: у чому причина

19:46

"Якщо на Максима заведуть справу, то вже не зупинюся": Пугачова відреагувала на цькування чоловіка

19:37

Голлівудський актор українського походження зробив прогноз, коли закінчиться війна в Україні

19:31

Як Порошенко став інструментом війни Путіна проти ЗеленськогоПогляд

19:30

Сталося те, чого Путін боявся найбільше: Столтенберг назвав найбільший прорахунок президента РФВідео

19:25

Комаровський закликав не панікувати через віспу мавп: "чіпляються за неї, щоб відволіктися від війни"

19:14

Замороження резервів і репарації: експерт пояснив, як РФ змусять заплатити за війну в УкраїніВідео

19:12

Кремлівські посадовці не знали про плани Путіна розпочати війну до 24 лютого

19:09

Пили воду з батарей: український актор розповів, як його сім'я виживала під час окупації

Реклама
19:09

Надзвичайне везіння, подорожі і щастя в любові: три знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни в червні

19:06

"Нам не потрібно 15 років для вступу в ЄС": Шмигаль назвав мету України на найближчі рокиВідео

18:41

Після повернення територій, втрачених з 24 лютого: Зеленський назвав умову переговорів з ПутінимВідео

18:21

Бандері на перевиховання: Суд виніс молодому колаборанту незвичний вирок

18:21

Маму Андрія Шевченка не впустили до БританіїВідео

18:09

Насувається важкий місяць битви за Донбас: в МВС назвали терміни, скільки може тривати війнаВідео

18:03

Підсумок трьох місяців війни в Україні: попереду у Росії або пряма поразка, або ганьба відступуПогляд

17:45

Українському матросу віддячили за збитий літак РФ вартістю $40 млн

17:30

СБУ оприлюднили фото і дані 8 окупантів, які жорстоко вбили сім'ю старости з МотижинаВідео

17:25

Позитив прокоментував роман з колишньою партнеркою по Танцях з зірками Юлією Сахневич

17:19

Найнебезпечніші дні червня 2022: що потрібно робити, щоб не накликати біду

17:06

"Танці на кістках": Козловський потрапив у дикий скандалВідео

17:03

На Заході не доб'ються капітуляції України перед Путіним: Росія повинна відповісти за все - ДудаВідео

17:02

"Дімон, 29 тисяч солдатів РФ на українських землях гниють": Гордон привів до тями МедведєваВідео

16:39

Шойгу заявив, що РФ "свідомо сповільнює наступ" в Україні, і пояснив причинуВідео

16:39

РФ закриває рот матерям загиблих солдатів: синів "продають" за 5 млн рублівВідео

16:28

В Україні порізали субсидії та пільги на оплату комуналки: на скільки саме

16:26

Рєзніков розповів, які приємні сюрпризи чекають ЗСУ в поставках зброї після "Рамштайна-2"Відео

16:22

"Що за замети між ніг?": Волочкова шокувала шпагатом у міні-шортах

16:04

Популярна модель Ешлі Грем мало не померла від кровотечі під час домашніх пологів

Реклама
16:01

Розвал Росії: у Раді розкрили сценарій розпаду РФ на кілька державВідео

15:59

Гороскоп Таро на червень 2022: Терезам - достаток, Скорпіонам - тріумф, Стрільцям - глобальні зміниВідео

15:46

"Вампір-ліфтинг": дочка Путіна витрачала тисячі євро за дивну процедуру краси

15:46

"Привід для початку повноцінної війни": Медведєв вибухнув погрозами Україні через КримВідео

15:43

Росію назавжди відсторонять від участі в ЄвробаченніВідео

15:40

Напад Білорусі на Україну призведе до військової поразки і поваленню Лукашенка - ЗагороднійВідео

15:29

У США два можливі плани щодо війни з РФ, один із них – не на користь УкраїниПогляд

15:21

Медведчук був потрібен ФСБ, щоб "пиляти" гроші - керівник української розвідки

15:19

"Вивісили свою ганчірку": російські окупанти захопили СвітлодарськВідео

15:13

Ягоди будуть солодкими та соковитими: чим удобрювати полуницю навесні для великого врожаю

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти