УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Путін фактично вже не президент, Росією керує інша людина - Подоляк

Ангеліна Підвисоцька
27 червня 2023, 05:15
1596
Радник глави Офісу президента заявив, що російський диктатор залишається президентом РФ лише номінально.
Володимир Путін, Михайло Подоляк
Путін фактично вже не президент / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що відбувається у нього в країні. Він не володіє навіть інформацією, яка стосується війни в Україні. Путін є лише номінально президентом, але фактично вже не керує Росією. Про це в ефірі телемарафону заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У своїх заявах він говорить якісь абстрактні цифри. Наступ Пригожина на РФ вже довів, що Путіна як президента не існує.

"Хтось ціною такої акції Пригожина отримав перерозподіл влади в свою тіньову сторону. Швидше за все, транзитивно Росією керує людина на прізвище Патрушев. Номінально Путін - ще президент, але фактично він вже не управляє", - сказав Пригожин.

відео дня

Подоляк додав, що репутація Пригожина, як і його медійний образ, вже обнулені. Однак лише час покаже, чи буде він існувати фізично.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону.Бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі, своєю чергою, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

Інші новини:

Володимир Путін держпереворот військовий переворот Євген Пригожин Михайло Подоляк Микола Патрушев державний переворот громадянська війна в Росії війна в Росії
Реклама

Головне за день

Путін фактично вже не президент, Росією керує інша людина - Подоляк

Путін фактично вже не президент, Росією керує інша людина - Подоляк

05:15 Політика
Путін видав "переможну" заяву після наступу на Москву і зганьбився

Путін видав "переможну" заяву після наступу на Москву і зганьбився

22:23 Політика
"Це боротьба": Байден вперше розповів про ймовірну причетність США до бунту в РФ

"Це боротьба": Байден вперше розповів про ймовірну причетність США до бунту в РФ

21:35 Політика
Всі головні новини

Останні новини

05:15

Путін фактично вже не президент, Росією керує інша людина - Подоляк

04:30

Урожай томатів нікуди буде дівати: як змусити родити помідори

04:00

Яке сьогодні свято і у кого День ангела 27 червня

02:56

Суперскладна головоломка: лише одиниці зможуть знайти 10 відмінностей на картинках

02:30

"Без сліз не поглянеш": Регіна Тодоренко зганьбилася архівними фото

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

02:00

"Все може закінчитися сумно": РФ морально не готова до наступу ЗСУ - Пономарьов

01:30

Відверті та чесні: чотири знаки зодіаку, які занадто відкриті

00:54

Тільки 3% найрозумніших можуть знайти помилку на зображенні півня за 4 секунди

26 червня, понеділок
23:34

Чому Путін заїкається при згадці прізвища Залужного: екс-депутат Держдуми відповівВідео

Реклама
23:18

"Нічого більш жалюгідного не бачив": Гіркін різко накинувся на Путіна

23:15

Філіп Кіркоров зі спущеними штанами показав величезний шрам на пузі

22:41

Колобок або Кривенька качечка: Оля Цибульська впала зі сходів і отримала травму

22:23

Путін видав "переможну" заяву після наступу на Москву і зганьбивсяВідео

22:07

Які 3 важливих заборони ніколи не порушували 27 червня: прикмети і що не можна робити

22:07

Під Києвом "поховали" Путіна: у Мережі з'явилося фото "могили" диктатора

21:54

Як сказати українською "томный": Авраменко назвав милозвучне слово

21:35

"Це боротьба": Байден вперше розповів про ймовірну причетність США до бунту в РФ

21:02

Зачистка важливого плацдарму РФ відкриває дорогу до оточення Бахмута — майор ЗСУВідео

20:43

Катерина Репяхова похвалилася збільшеними губами: "Насолоджуюся профілем"

20:36

Угорщина заблокувала допомогу від ЄС і нахабно звинуватила у всьому Україну

Реклама
20:23

Розривають логістику РФ: ракети Storm Shadow змінюють хід війни в Україні — Уоллес

19:55

"Мамо, полон я не винесу": матір вбитого 16-річного Тиграна розповіла про сина

19:35

Війна перекинеться на територію РФ: ексдепутат Держдуми спрогнозував сценарій

19:20

Яка муха вкусила Пригожина?Погляд

19:12

Парамедик Тайра кардинально змінила імідж: "Життя занадто коротке"

18:56

"Не хотіли скидати Путіна": Пригожин виправдався і розмріявся про "взяття" Києва

18:25

Ополченці звільнили 4 населених пункти на Білгородщині: у РДК розкрили деталі

18:23

"Холера в Україні": МОЗ спростовує фейки про спалахи інфекції

18:17

Підняв на вуха усіх сусідів: чоловік втрапив у конфуз, коли шукав свого собаку

18:04

Дуже складна оптична ілюзія: лише одиниці знайдуть зайве число за 10 секунд

17:38

ПВК Вагнера знову вербує найманців і будує табори в РБ біля кордонів з Україною

17:29

Марк Фейгін. Що тепер буде з Пригожиним?Відеоблоги

17:22

"Через поляків та англосаксів": Лавров видав абсурдну заяву про теракт на ЗАЕС

17:20

Як зробити найсмачніші рибні котлети: трюки, які приведуть у невимовний захват

17:07

Що чекає на Дів у липні 2023 року - гороскоп від Анжели ПерлВідео

16:40

Зірок TikTok "бойових" кабанчиків Тишу і Тошу відправили в харківський екопаркВідео

16:40

У сукні з вирізом і на шпильках: Олена Зеленська вразила стильним образом

16:34

ЗСУ на півдні проломили оборону РФ на 1,5 кілометра та знищили 4 роти окупантівВідео

16:23

Дашу Квіткову зацькували за зради Добриніну - блогерка нецензурно відповіла

16:08

Коли найкраще пити квас: несподівані відомості про пінний напійВідео

Реклама
15:40

"Старий і немічний Путін дуже заздрить Буданову": Пономарьов здивував подробицямиВідео

15:36

ЗСУ розгромили батальйон мотострілків РФ і зачистили важливий плацдарм на ДонбасіВідео

15:29

"Київстар ТБ: Благодійний" – новий пакет, що допомагає дітям з опіками

15:22

Гороскоп на тиждень 26 червня - 2 липня: Овни будуть на висоті, Ракам потрібен позитив

15:16

Як очистити речі з секонд-хенду і прибрати сморід: 3 найкращі лайфхаки

15:11

РДК та Легіон Свободи дійдуть до Москви - Пономарьов

14:35

Фінансовий гороскоп на тиждень з 26 червня по 2 липня: у кого "зашурхотить" в кишені

14:33

Розпад Росії: ексдепутат Держдуми назвав регіони, які готові "відвалитися" першимиВідео

14:22

"Велике горе": російська ракета вбила у Києві молоде подружжя

14:16

Львівський забудовник заявив про спробу рейдерів захопити майно компанії на 53 млн гривень актуально

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти