Путін фактично вже не президент, Росією керує інша людина - Подоляк

Радник глави Офісу президента заявив, що російський диктатор залишається президентом РФ лише номінально.

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Путін фактично вже не президент / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що відбувається у нього в країні. Він не володіє навіть інформацією, яка стосується війни в Україні. Путін є лише номінально президентом, але фактично вже не керує Росією. Про це в ефірі телемарафону заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У своїх заявах він говорить якісь абстрактні цифри. Наступ Пригожина на РФ вже довів, що Путіна як президента не існує.

"Хтось ціною такої акції Пригожина отримав перерозподіл влади в свою тіньову сторону. Швидше за все, транзитивно Росією керує людина на прізвище Патрушев. Номінально Путін - ще президент, але фактично він вже не управляє", - сказав Пригожин.

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Подоляк додав, що репутація Пригожина, як і його медійний образ, вже обнулені. Однак лише час покаже, чи буде він існувати фізично.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону.Бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі, своєю чергою, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

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