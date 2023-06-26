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Під Києвом "поховали" Путіна: у Мережі з'явилося фото "могили" диктатора

Ангеліна Підвисоцька
26 червня 2023, 22:07 оновлено 26 червня, 22:54
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На гранітному пам'ятнику вибили портрет російського диктатора Володимира Путіна.
Владимир Путин
У Мережі з'явилось фото могили Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

В Мережі вже давно ширяться чутки про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито важко хворий та скоро може померти. І ось в Мережі з'явилося фото "могили" Путіна.

Повідомляється, що "похорон" Путіна відбувся на Київщині у місті Ягодин. Там з'явився навіть надмогильний пам'ятник.

На ньому вибили портрет "директора" Росії та залишили підпис.

відео дня

"Володимиру Володимировичу від щасливих українців", - написано на пам'ятнику.

могила Путина
У Мережі показали могилу Путіна / фото: Telegram

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти. Керівник української розвідки вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.

Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.

Окрім того, кандидат психологічних наук Олена Рихальська вважає, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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