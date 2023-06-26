"Це боротьба": Байден вперше розповів про ймовірну причетність США до бунту в РФ

Після початку наступу Пригожина на Москву США почали уважно слідкувати за ситуацією в РФ.

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Байден вперше відреагував на бунт в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента

Президент США Джо Байден вперше відреагував на заколот в РФ, який влаштував главарь ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин. Байден заявив, що США доручив команді нацбезпеки стежити за подіями в РФ. Про це повідомляє CNN.

Він стверджує, що США та союзники не мають відношення до бунту в РФ. Байден доручив готуватися до різного розвитку подій.

"Ми повинні були переконатися, що ми не дали Путіну жодного приводу звинувачувати в цьому Захід або звинувачувати в цьому НАТО. Ми чітко дали зрозуміти, що не причетні. Ми не мали до цього відношення. Це було частиною боротьби всередині російської системи", – сказав Байден.

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Байден додав, що поки досі незрозуміло, що саме сталося в Росії.

"Ми продовжуватимемо оцінювати наслідки подій цих вихідних та наслідки для Росії та України", – додав він.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону.Бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі, своєю чергою, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

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