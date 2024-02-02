Скільки вартуватиме Україні мобілізація у 2024 році: у ВР назвали шокуючу суму

Збільшення власних надходжень на 40% за короткий період є складним завданням, тому необхідно знайти джерела додаткових коштів у бюджеті.

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41% військового бюджету України має піти на мобілізацію і переозброєння / Колаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Цьогоріч планується витратити 41% військового бюджету України на мобілізацію та переозброєння. Витрати на мобілізацію від 400 до 500 тисяч військовозобов'язаних та модернізацію військової техніки обійдуться державі в 700 млрд гривень. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в подкасті Центру економічної стратегії.

За її словами, витрати на мобілізацію від 400 до 500 тисяч військовозобов'язаних орієнтовно становитимуть 322 млрд гривень. До суми входять витрати на навчання, харчування та грошове забезпечення.

Окрім цього, Міністерство оборони на зустрічах з питання мобілізації та відкритих засіданнях оборонного комітету передбачилопотребу у модернізації військової техніки. Вона вимагатиме додаткових витрат на суму близько 400 млрд гривень.

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"Тобто разом ідеться зараз про додаткову потребу на 2024 рік близько 700 млрд грн. Тут потрібно розуміти, що 700 млрд грн - це колосальна сума, це близько 22,5% усіх наших видатків 2024 року та 41% наших видатків на оборону", - наголосила Підласа.

Підласа зазначила, збільшення власних надходжень на 40% за короткий період є складним завданням, тому "ці розмови, де взяти додаткові гроші в бюджет, саме і є наслідком цієї потреби".

Законопроект про мобілізацію

Як повідомляв Главред, 30 січня Кабінет Міністрів передав до ВР нову версію законопроекту про мобілізацію. Він передбачає вдосконалення процедури військового обліку, зміни у призовному віці, надання відпустки військовослужбовцям, уточнення обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та інше.

Також у новому законопроекті передбачено можливість електронних повісток. Якщо закон буде прийнятий, військовозобов'язаним України нададуть 60 днів на внесення даних до електронного кабінету.

Крім цього, законопроект про мобілізацію потребує включення норми про ротацію військових. Очільник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич підкреслив необхідність обговорення цієї теми і зазначив, що ймовірно народні депутати запропонують включити цю норму до законопроєкту під час розгляду між першим і другим читаннями.

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