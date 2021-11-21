Підготовка вторгнення РФ в Україну: у Путіна "перевели стрілки" на США

Російську армію перекидають до кордону України / Facebook/mod.mil. rus

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про підготовку ймовірного вторгнення РФ в Україну.

В ефірі росТБ він підкреслив, що Захід заявами про можливу підготовку російського вторгнення в Україну нібито штучно нагнітає істерику.

При цьому в Кремлі не виключають ймовірності провокацій у цьому зв'язку.

"Ця істерика нагнітається штучно. Звинувачують у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнали свої збройні сили з-за океану. Тобто, Сполучені Штати Америки", - продовжив Пєсков.

Він зауважив, що така поведінка "не зовсім логічна і не зовсім пристойна".

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Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що Росія готує вторгнення в Україну на кінець січня-початок лютого: вона планує завдавати ударів через сусідню Білорусь, по східних областях та Одесі.

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Атака, яку готує Росія, заявив глава військової розвідки, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-що раніше у війні на Донбасі.

Раніше про те, що війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, в жовтні повідомило видання The Washington Post. Крім того, Politico оприлюднило супутникові фотографії, де нібито помітно, що Росія знову стягує війська.

Однак в українській розвідці заспокоювали, що стежать за всіма переміщеннями окупаційних сил. За їхніми даними, російських військ на кордоні не стало більше. Секретар РНБО Олексій Данилов навіть назвав інформацію "свідомою дезінформацією".

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