Путін відчув запах крові: у Британії попередили про нове вторгнення РФ в Україну

У Британії нагадали, що за останній час РФ стягнула 90 тисяч російських військ до українських кордонів.
З часів розпаду СРСР Європа найбільш роз'єднана і вразлива для ворожих сил. Не в останню чергу, загроза походить від авторитарних режимів, серед яких і кремлівський.
"Європа все більше нагадує оточений демократичний острів в анархічному світі, де зростаюча хвиля авторитаризму, безкарності і порушення міжнародних правил загрожує її затопити", - йдеться в матеріалі The Guardian.
Автор не виключає ймовірність нового вторгнення РФ і нагадав, що за останній час РФ стягнула 90 тисяч російських військ до українських кордонів.
"Наполегливість Путіна слідує безпосередньо з фактичною згодою (Євросоюзу, - ред.) з незаконною анексією Криму в 2014 році", — пише британська газета.
Також звертається увага на проблему мігрантів, яка "як коло нестабільності стискає Європу".
"Путін бачить це і відчуває запах крові. Постачання газу в Європі - це одна точка тиску. Ще є приховані кібератаки", - додає автор.
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Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що Росія готує вторгнення в Україну на кінець січня-початок лютого: вона планує завдавати ударів через сусідню Білорусь, по східних областях та Одесі.
Атака, яку готує Росія, заявив глава військової розвідки, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-що раніше у війні на Донбасі.
Раніше про те, що війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, в жовтні повідомило видання The Washington Post. Крім того, Politico оприлюднило супутникові фотографії, де нібито помітно, що Росія знову стягує війська.
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