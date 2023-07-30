Війна повертається в Росію, до її центрів і військових баз - Зеленський

Повернення війни на території країни-агресора Росії – неминучий і абсолютно справедливий процес, зазначив президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський у своєму зверненні натякнув на атаку Москви невідомими дронами / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, соцмережі

Війна, яку країна-окупант Росія розв'язала проти України, закономірно перекидається на її територію, причому до символічних центрів і військових баз. Відбувається справедливий і неминучий процес. Однак окупанти вже цієї зими можуть відновити свій енергетичний терор. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму відеозверненні він розповів про те, що Україна за період повномасштабної війни з російськими окупантами тільки зміцніла. І тепер війна повертається вже на територію РФ.

"Сьогодні вже 522 день триває так звана "спеціальна військова операція", яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на територію Росії. До її символічних центрів і військових баз. Це неминучий, природний і абсолютно справедливий процес", - сказав гарант.

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Взимку війська РФ можуть почати енергетичний терор

При цьому глава держави Зеленський попередив, що окупаційні війська Росії цієї зими можуть знову почати терористичні атаки енергетичних та інших інфраструктурних об'єктів України.

"Маємо усвідомлювати, що як минулого року, так і цієї зими російські терористи можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах", - наголосив Володимир Зеленський.

Атака Москви дронами 30 липня

Москву атакували дрони вночі 30 липня. У столиці країни-агресора Росії і Підмосков'ї прогриміли вибухи. Пошкоджено будівлі та офіси ділового центру Москва-Сіті. У Росії звинуватили в атаці Україну, проте жодних доказів тому не надали.

У ЗСУ оцінили удари дронів по центру Москви: речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що "вони отримали те, що хотіли".

"У Росії завжди щось літає, і в Москві зокрема. Є ті, кого війна "не стосується" - вона вже стосується", - зазначив Ігнат.

Директор РФ Володимир Путін з'явився на публіці після атаки дронів на Москву. Сумний і напружений диктатор провів парад військово-морського флоту російських окупантів.

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