Подоляк розніс "мирну ініціативу" Мексики: ваш план - мільйони під окупацією і перепочинок для РФ

"Миротворці" використовують тему війни Росії проти України для піару, вважає Михайло Подоляк.
"Мирна ініціатива" президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора працює на користь Росії. План передбачає залишення мільйонів українців під російською окупацією і надання Москві часу на відновлення своїх резервів. Обрадор влаштовує піар на війні. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
У своєму Twitter-акаунті він піддав критиці політиків, які намагаються зробити піар на війні. "Ініціатива" мексиканського глави держави про створення нібито "Комітету з діалогу і миру" є аналогічним явищем.
За словами чиновника, пропозиція Обрадора - це план Росії, який дозволить Москві отримати час для перегрупування своїх сил.
"Ваш план - це залишити мільйони під окупацією, збільшити кількість масових поховань і дати Росії час відновити резерви перед Новим наступом? Тоді ваш "план" - це план Росії", - підкреслив Михайло Подоляк.
Раніше колишній італійський прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі, який на Заході вважається другом Путіна, запропонував, щоб він і ексканцлерка ФРН Ангела Меркель стали, мовляв, посередниками на перемовинах між Росією і Україною.
У відповідь Подоляк зазначив, що перемовники повинні мати певні якості. На його думку, ані Берлусконі, ані Меркель, ними не володіють.
"Будь-який посередник повинен володіти довірою, авторитетом, актуальністю. Ані Берлусконі, ані Меркель цього точно не мають", - підкреслив Михайло Подоляк.
Війна Росії проти України
Збройні сили України проводять контрнаступальну операцію у Харківській області. Вдалося звільнити вже сотні населених пунктів. Окупаційні війська Росії змушені відступити. Вони біжать або вглиб фронту, або на російську територію.
Армія України вибила війська РФ з Куп'янська. Вони вдало форсували річку Оскол і реалізували поставлені завдання. Місто, яке було стратегічною точкою логістики для російських сил, повернулося під контроль Києва.
У розвідці Великобританії розповіли, що фронт тепер проходить по річці Оскол біля адміністративного кордону Харківської та Луганської областей. Українські війська продовжують свій наступ. У окупантів може не вистачити сил, щоб утримати на цій ділянці місто Сватове на Луганщині.
Дивіться відео ТСН - війська РФ після втечі з Харківщини можуть залишити й інші землі України
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