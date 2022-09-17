Подоляк розніс "мирну ініціативу" Мексики: ваш план - мільйони під окупацією і перепочинок для РФ

План Мексики - надати Росії час на перегрупування військ - Подоляк / Колаж Офіс президента, УНІАН

"Мирна ініціатива" президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора працює на користь Росії. План передбачає залишення мільйонів українців під російською окупацією і надання Москві часу на відновлення своїх резервів. Обрадор влаштовує піар на війні. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він піддав критиці політиків, які намагаються зробити піар на війні. "Ініціатива" мексиканського глави держави про створення нібито "Комітету з діалогу і миру" є аналогічним явищем.

За словами чиновника, пропозиція Обрадора - це план Росії, який дозволить Москві отримати час для перегрупування своїх сил.

"Ваш план - це залишити мільйони під окупацією, збільшити кількість масових поховань і дати Росії час відновити резерви перед Новим наступом? Тоді ваш "план" - це план Росії", - підкреслив Михайло Подоляк.

Раніше колишній італійський прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі, який на Заході вважається другом Путіна, запропонував, щоб він і ексканцлерка ФРН Ангела Меркель стали, мовляв, посередниками на перемовинах між Росією і Україною.

У відповідь Подоляк зазначив, що перемовники повинні мати певні якості. На його думку, ані Берлусконі, ані Меркель, ними не володіють.

"Будь-який посередник повинен володіти довірою, авторитетом, актуальністю. Ані Берлусконі, ані Меркель цього точно не мають", - підкреслив Михайло Подоляк.

Війна Росії проти України

Збройні сили України проводять контрнаступальну операцію у Харківській області. Вдалося звільнити вже сотні населених пунктів. Окупаційні війська Росії змушені відступити. Вони біжать або вглиб фронту, або на російську територію.

Армія України вибила війська РФ з Куп'янська. Вони вдало форсували річку Оскол і реалізували поставлені завдання. Місто, яке було стратегічною точкою логістики для російських сил, повернулося під контроль Києва.

У розвідці Великобританії розповіли, що фронт тепер проходить по річці Оскол біля адміністративного кордону Харківської та Луганської областей. Українські війська продовжують свій наступ. У окупантів може не вистачити сил, щоб утримати на цій ділянці місто Сватове на Луганщині.

Дивіться відео ТСН - війська РФ після втечі з Харківщини можуть залишити й інші землі України

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