Кулеба назвав найкраще місце для переговорів з РФ і Путіним

Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що найкраще місце для переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним - поле бою.

"Президент Макрон (Еммануель Макрон, президент Франції, – ред.) має право вирішувати, з ким говорити. Однак досвід нам показав, що найкраще місце для обговорень з Путіним - це поле бою", - заявив Кулеба в інтерв'ю для Le Journal du dimanche.

За словами міністра, телефонні переговори з Путіним не приносять результатів, через брехню глави Кремля.

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"Я пам'ятаю надзвичайні зусилля, які він (Макрон, - ред.) здійснив перед війною, щоб запобігти конфлікту. Не спрацювало. Нічого не вказує, що Путін з тих пір змінив свою думку або готовий до переговорів", - зазначив міністр.

Водночас Кулеба додав, що будь-яка війна завершується дипломатією. Важливо лише те, щоб Україна сиділа за столом переговорів в позиції переможця, а останнє, як раз вирішується на полі бою.

Переговори України та Росії: що пропонують у Кремлі

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова вести "переговори" з президентом України Володимиром Зеленським про те, як Київ, мовляв, буде "виконувати" умови Кремля, які Москва "змінювати не має наміру". Російській владі все так же ввижається "реалізація" своїх окупаційних планів по захопленню українських територій.

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою Україна може піти на переговори з Росією. Однак для цього Москва повинна виконати умову Києва. Йдеться про виведення росіянами своїх окупаційних військ з українських територій.

Пізніше представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити переговори за участю президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, немає такого переговорного майданчика. За його словами, Москва готується до затяжної війни.

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