План України щодо Донбасу і роль США з Туреччиною: у Зеленського оголосили про нові ініціативи Києва

Україна працює над врегулюванням конфлікту на Донбасі - Єрмак / УНІАН

Перемовини щодо врегулювання конфронтації на Донбасі в рамках нормандського формату і Мінського процесу просуваються досить складно. Однак Київ ініціював у ТКГ питання встановлення режиму припинення вогню, обміну полоненими та відкриття КПВВ. Країни-партнери отримали комплексний план - 10 кроків, запуск яких допоможе розблокувати перемовини. США вже прийняли рішення включитися до перемовного процесу, готова допомогти і Туреччина, ведеться діалог з Великобританією. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомляє пресслужба ОП, під час зустрічі з українськими послами він розповів про ситуацію з перемовинами щодо Донбасу. За його словами, процес просувається складно, але Київ намагається змінити ситуацію. Україна ініціювала повернення до режиму припинення вогню, обмін полоненими і відкриття контрольно-пропускних пунктів. Крім того, країнам-партнерам передали план у вигляді 10 ініціатив, спрямованих на розблокування мирного процесу.читайте такожЗапуск "Мінська" в обмін на нормандський формат: Путін вибухнув ультиматумом Україні щодо Донбасу

Також він акцентував увагу на тому, що керівництво США вже прийняло рішення підключитися до перемовин щодо Донбасу. Це паралельний трек, який не пов'язаний з діалогом в нормандському форматі. Україні цьому питанні готова допомагати і Туреччина, також ведуться розмови з Великобританією.

"При цьому це не загрожує існуванню Нормандського формату. Це паралельний трек. Аналогічні питання ми обговорили сьогодні з Великобританією. Таку ж роль готова грати Туреччина", - зазначив Єрмак.

Чиновник додав, що чіткої позиції щодо вирішення конфлікту на Донбасі також дотримуються президент Франції Еммануель Макрон і керівництво ЄС, зокрема, глава Євроради Шарль Мішель.

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"Ми сьогодні в дуже сильній позиції. А коли Росія подала якісь пропозиції щодо безпеки у Європі, то ми всім кажемо: яка може бути безпека у Європі без припинення війни в центрі Європи? - підкреслив Андрій Єрмак.

Перемовини щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Київ в якості альтернативних варіантів щодо перемовин відносно Донбасу бачить підключення до процесу США або ж прямі перемовини з російським президентом Володимиром Путіним. Причому на Заході вважають прийнятним формат діалогу України та Росії на вищому політичному рівні.

Президент України Володимир Зеленський 15 грудня провів перемовини з главою Франції Еммануелем Макроном і новим канцлером ФРН Олафом Шольцем. Лідери держав домовилися продовжити перемовини в рамках нормандського формату, забезпечити виконання домовленостей, досягнутих в рамках паризького саміту 2019 року, і докласти реальних зусиль для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що Анкара готова стати посередником у перемовинах Росії та України щодо Донбасу. За його словами, турецькій державі вдалося встановити контакт як з Банковою, так і з Кремлем.

Журналісти Bloomberg з посиланням на співрозмовника в адміністрації Байдена повідомляли, що США мають намір надати Росії зустрічні ініціативи щодо ситуації з європейською безпекою. Зокрема, йдеться про вимоги до Москви щодо Донбасу, пов'язані з перемир'ям та обміном полоненими.

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