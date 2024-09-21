Мирний план і дві вимоги Києва: названо сценарій зустрічі Зеленського і Байдена

Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена очікується 26 жовтня у Вашингтоні.

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Зеленський покаже Байдену план миру і наполягатиме на запрошенні до НАТО та гарантіях щодо військової допомоги - Bloomberg / Колаж: Главред, фото: ОП, Вікіпедія

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом наполягатиме на тому, щоб Київ офіційно запросили до НАТО, а президент США взяв на себе зобов'язання щодо постійного постачання передової зброї.

Як повідомляє Bloomberg, Зеленський і Байден мають зустрітися вже 26 вересня у Вашингтоні. Тоді ж президент України покаже колезі план миру.

Згідно з даними джерел журналістів, у документі прописаний і чіткий шлях вступу України до ЄС.

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Також співрозмовники Bloomberg стверджують, що деякі з прихильників Києва припускають варіанти припинення вогню шляхом перемовин, проте Зеленський дотримується колишньої позиції: Україна не може поступитися територіями, які захопила РФ.

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Україна до кінця листопада має намір розробити план миру, говорив у липні Володимир Зеленський. За його словами, потрібно зберегти єдність Заходу щодо питання війни, щоб Москва навіть не сподівалася на альтернативні варіанти розвитку подій.

Зеленський наступного тижня вирушить до США і надасть Байдену план миру, сказали в Офісі президента України. Також Зеленський має зустрітися з кандидатами на посаду американського президента - демократом Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Також Зеленський розповів про свій план перемоги. Зокрема, український гарант заявив, що реалізація мирних механізмів, які пропонує Україна, залежать від позиції США. План розрахований на швидкі рішення, які передбачають впевнені дії щодо допомоги Києву з жовтня до грудня.

Коротко про формулу миру Зеленського / Інфографіка: Главред

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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