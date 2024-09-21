РФ вночі масштабно вдарила по Україні ракетами і дронами: збити вдалося не все

Окупанти запустили по нашій державі 9 ракет і 16 дронів.

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РФ вночі масштабно вдарила по Україні ракетами і дронами/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, міноборони РФ

Російські окупанти в ніч на суботу, 21 вересня, запустили по Україні 25 засобів повітряного нападу – дев’ять ракет і 16 безпілотників.

Ракетами ворог бив по Дніпропетровській області. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 21 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 25-ти засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із окупованого Криму і Ростовської обл. та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл. Також ворог випустив 16 ударних БпЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська та Курська – рф", – йдеться у повідомленні. відео дня

До відбиття повітряного нападу окупантів залучалися авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи і підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних безпілотників. Ще п’ять дронів були локаційно втрачені внаслідок протидії радіоелектронної боротьби.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

Удар РФ по Україні 21 вересня/ Повітряні сили ЗСУ

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Що відомо про ОТРК "Іскандер"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Нагадаємо, вдень 20 вересня РФ вдарила ракетами по Одесі – були руйнування і постраждалі, було пошкоджене цивільне судно. Окупанти пошкодили ракетами припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа. Четверо людей отримали поранення.

Ввечері 20 вересня РФ вдарила по освітньому центру в Дніпрі. Внаслідок удару РФ по Дніпру були частково зруйнована будівля освітнього центру та потрощені автомобілі, розповів Сергій Лисак.

Крім цього, ввечері 20 вересня росіяни вдарили по центру Харкова – було багато руйнувань, постраждали діти. Російські окупанти тричі атакували місто – двічі били по Шевченківському району, один раз по Київському.

У ніч на 21 вересня РФ вдарила по житловому сектору Кривого Рогу, 3 людей загинули, серед них –дитина. Ракетний удар обірвав життя 12-річного хлопчика, а також двох жінок – 75 і 79 років. Повідомлялося, що під завалами ще можуть бути люди.

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