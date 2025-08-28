Унаслідок атаки РФ на Київ постраждав офіс редакції Української правди

Головне:
Сьогодні, 28 серпня, країна-агресор Росія здійснила цілеспрямовану атаку на цивільну залізничну інфраструктуру України.
Унаслідок нічної атаки постраждав офіс редакції Української правди. Як ідеться на сторінці видання в Instagram, постраждала будівля бізнес-центру, у якій і розташована редакція.
Журналісти також повідомили, то журналісти продовжують працювати в штатному режимі.
Як повідомляв Главред, 28 серпня Росія завдала комбінованого удару по Києву. У Дарницькому районі прямим попаданням знищено частину п'ятиповерхового житлового будинку. На місці триває рятувальна операція, наслідки атаки також зафіксовано на більш ніж 20 локаціях у різних районах.
Прес-секретар ДСНС України Світлана Водолага повідомила, що під завалами багатоповерхівки можуть перебувати дев'ятеро осіб. За її словами, поки невідомо, чи перебували ці люди в будинку на момент удару, чи були там просто прописані.
Відомо, що загалом окупанти застосували 629 засобів повітряного нападу. Було збито та подавлено 589 повітряних цілей.
