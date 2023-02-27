Зброя РФ - велика і небезпечна помилка: Єрмак закликав Китай не йти проти свого "мирного плану"

Слід чітко розібратися, що декларує Китай під своїм "мирним планом" і як він готовий допомогти в завершенні війни, сказав глава ОП Андрій Єрмак.

Китай піде проти свого "мирного плану", якщо передасть Росії зброю - Єрмак / Колаж Офіс президента, depositphotos.com

Китай припуститься великої і небезпечної помилки, якщо зважиться на постачання зброї країні-агресорці Росії для війни проти України. Такий крок буде суперечити китайському "мирному плану". Треба зрозуміти, що хотів підкреслити Пекін оприлюдненням своєї декларації. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, в ефірі Fox News він розповів про те, що позиція КНР щодо мирного завершення війни – хороший сигнал, який міг би сигналізувати готовність Пекіна брати участь в даному процесі. Однак потрібно спостерігати за подальшими діями китайської влади.

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"Треба чітко зрозуміти, що Китай дійсно має на увазі і що він готовий робити, щоб допомогти закінчити цю війну", - зазначив Єрмак.

Чиновник акцентував увагу на тому, що якщо Китай вирішить відправити зброю країні-окупанту Росії, це буде великою і небезпечною помилкою. Китайське озброєння загарбники застосовуватимуть для вбивства українців та руйнування цивільної інфраструктури.

"Це буде суперечити тій позиції щодо мирного врегулювання, яку Китай декларує", - підкреслив Андрій Єрмак.

Загроза постачань Китаєм зброї Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен раніше в коментарі NBC заявив, що Китай вивчає можливість організації постачань летальної зброї Росії і щодо цього питання проводить перемовини з Москвою. Озброєння можуть бути застосовані у ході військових дій Росії проти України.

Президент США Джо Байден сказав, що Китай навряд чи зважиться серйозно посилити військові можливості Росії.

"Я не очікую... великої ініціативи з боку Китаю щодо надання зброї Росії", - вважає він.

При цьому Байден підкреслив, що Пекін зіткнеться з серйозними санкціями у разі передачі зброї країні-окупанту Росії.

Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив заяви Блінкена і Байдена про роздуми Китаю щодо постачання озброєнь Росії. За його словами, Пекін поки не ухвалив остаточного рішення щодо питання. Як вважає Бернс, глава КНР Сі Цзіньпін уважно спостерігає за війною проти України і вже встиг "протверезитися" від подій, які побачив під час бойових дій.

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Мирний план Китаю: