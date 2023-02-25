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"РФ - це розмінна монета Китаю" : Жданов пояснив, чи "кине" Лі Сі Цзіньпін Путіна

25 лютого 2023, 09:56
У китайців дуже багато зброї, і, якщо вони дадуть її Росії, нам буде дуже важко, попередив військовий експерт.
Сі Цзіньпін, Путін, Жданов
Сі Цзіньпін, Путін , Жданов / сайт кремля, скріншот YouTube

Зброя свого виробництва Китай Росії постачати не буде, але у Китаю є величезні запаси і ліцензії на виробництво багатьох видів радянських зразків озброєння.

Під час чату на Главреді військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов нагадав, що до 2017-го року китайська армія була наполовину озброєна радянськими зразками зброї.

"У китайців дуже багато зброї, і, якщо вони дадуть її Росії, нам буде дуже важко. Дуже. Китай може кардинально змінити ситуацію на полі бою", - пояснив експерт.

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За словами Жданова, втручання Китаю може бути розцінено Заходом як переведення війни у світовий ранг. Але з іншого боку, Китай – не та країна, яка сьогодні готова на конфронтацію.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

"Однак Китай дуже боїться монополярного світу і того, що США претендують на пост світового гегемона. Згадайте програмну промову Сі Цзіньпіна, коли його обирали на черговий термін голови Компартії Китаю. Він тоді сказав, що Китай - за біполярний світ, він бачить себе "країною номер два" у світі. При цьому про Росію взагалі ніхто не згадує. РФ - це розмінна монета Китаю, він бачить в ній тільки сировинний придаток, свій в якійсь мірі", - зазначив експерт.

За його словами, Китай не піде на конфронтацію зі Сполученими Штатами.

"Досить подивитися на один показник – зовнішній товарообіг Китаю, порівняти три цифри: товарообіг Китаю і США, товарообіг Китаю і ЄС, а також товарообіг Китаю і РФ. І ви відразу дізнаєтеся відповідь на питання, Чи буде Китай допомагати Росії. Шантажувати допомогою Росії він буде, надавати їй допомогу у вигляді продовольства і, можливо, амуніції може, але давати озброєння – ні. На мій погляд, Китай сьогодні навряд чи готовий впасти в прірву економічної або фінансової кризи", - підсумував Жданов.

"Мирний план" Китаю: що відомо

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Олег Жданов
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