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Медведчука в "ПМР" зустрічали агенти ФСБ: нові деталі затримання кума Путіна

13 квітня 2022, 19:33

Російська спецслужба організувала операцію з евакуації Віктора Медведчука.

Віктор Медведчук
Віктор Медведчук

Нардепа від Опозиційної платформи - За життя Віктора Медведчука затримали в той момент, коли він намагався виїхати за межі України.

Його повинні були зустрічати двоє співробітників Федеральної служби безпеки РФ, повідомив глава Служби безпеки України Іван Баканов.

За його даними, російська спецслужба організувала цю операцію разом з криміналітетом України.

Глава СБУ каже, що втечу кума Володимира Путіна готували по воді через невизнане Придністров'я.

"Нам протистояв не просто пан Медведчук. З протилежного боку був дуже потужний ворог, ім'я якому - ФСБ, яка мала намір вивезти кума Путіна за кордон", - сказав Баканов в ефірі українського телемарафону в середу ввечері.

При цьому, як зазначив Баканов, для реалізації свого плану російські спецслужби залучили лідерів злочинного світу України і корумпованих правоохоронців.

"ФСБ задіяла всі можливості, щоб замаскувати свої плани, вкидала дезінформацію", - додав глава СБУ.

За словами глави СБУ, ФСБ цілеспрямовано намагалася організувати "липові маршрути для евакуації пана Медведчука". "Нам намагалися вкинути інформацію про місцезнаходження Медведчука в Швеції, в Угорщині, від Закарпаття і до Сумської області і таким чином намагалися направити нас по помилковому сліду", - сказала Баканов.

"Медведчука дійсно під виглядом військового Збройних сил України нібито в супроводі колег-правоохоронців хотіли довезти до українського кордону, там на човні переправити на інший бік, де його вже чекала евакуаційна група спезназа ФСБ. Вони прибули у відповідну точку, щоб після переправлення Медведчука через річку доставити його безпосередньо до Москви", - розповів глава СБУ.

Він підкреслив, що контррозвідка СБУ чітко встановила місце прибуття евакуаційної групи ФСБ в Придністров'ї.

"Це дозволило оперативникам, слідчим СБУ затримати Медведчука по дорозі... поруч з кордоном Київської області або на виїзді з Київської області. Весь цей час Медведчука супроводжували українські правоохоронці, які також, на моє переконання, будуть відповідати за свої дії", - розповів Баканов.

читайте такожЗатримання Медведчука: у Зеленського пояснили, що чекає кума Путіна

Затримання Медведчука

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна "не в Києві".

Радник глави ВП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоб вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крав гроші і в підсумку став одним з ініціаторів війни.

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Віктор Медведчук Іван Баканов
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