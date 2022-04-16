Затримання Медведчука: Зеленський розповів, на кого можуть обміняти кума Путіна

Поки що відповіді від російської сторони з цього приводу немає, підкреслив глава держави.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість обміну затриманого нардепа Віктора Медведчука.
Як підкреслив він в ході спілкування з журналістами, Україна готова обміняти Медведчука на українських військових.
Разом з тим глава держави звернув увагу на те, що поки що відповіді від російської сторони з цього приводу немає.
"Ми готові обміняти Медведчука, на українських військових або що може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали публічно і не дуже публічно передали. Якщо їм це цікаво, вони відреагують", - додав Зеленський.
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Нагадаємо, раніше дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука відома ведуча Оксана Марченко записала звернення до політиків у зв'язку із затриманням її чоловіка.
У зверненні до Володимира Зеленського вона зажадала звільнення Медведчука.
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