Затримання Медведчука: Зеленський розповів, на кого можуть обміняти кума Путіна

Віктор Медведчук

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість обміну затриманого нардепа Віктора Медведчука.

Як підкреслив він в ході спілкування з журналістами, Україна готова обміняти Медведчука на українських військових.

Разом з тим глава держави звернув увагу на те, що поки що відповіді від російської сторони з цього приводу немає.

"Ми готові обміняти Медведчука, на українських військових або що може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали публічно і не дуже публічно передали. Якщо їм це цікаво, вони відреагують", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука відома ведуча Оксана Марченко записала звернення до політиків у зв'язку із затриманням її чоловіка.

У зверненні до Володимира Зеленського вона зажадала звільнення Медведчука.

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