Лавров "красунчик" та зробив все, щоб Ізраїль повернувся нарешті до України - Резніков

Резніков / Reuters

Скандальні заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова на адресу євреїв допомогли Ізраїлю зважитися на надання військової допомоги Україні.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков під час телемарафону.

"Завдяки таким зусиллям проукраїнськи налаштованого міністра закордонних справ Росії Ізраїль повернувся нарешті в наш бік. До цього ізраїльська влада тримала стійкий баланс у питанні війни: ні з Україною, ні з Росією", - заявив міністр.

Резніков назвав Лаврова "красунчиком" через його скандальні висловлювання зазначивши, що завдяки йому постачання зброї з Ізраїлю - це вже майже вирішене питання.

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Скандал із заявою Лаврова

Як повідомлялося, в інтерв'ю телекомпанії Mediaset міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав: "Він (Зеленський – ред.) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. У сім'ї не без виродка, як у нас говорять".

У відповідь на це, глава ізраїльської дипломатії Яїр Лапід заявив, що висловлювання Лаврова про євреїв є непрощенним і обурливим, підкресливши, що євреї не вбивали себе під час Голокосту.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також повідомив, що вони з главою МЗС Ізраїлю Яїром Лапідом обурені антисемітськими заявами російського міністра Сергія Лаврова, і закликав главу російської дипломатії публічно вибачитися перед усіма євреями.

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