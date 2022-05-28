Україна воюватиме з Росією до переможного фіналу: Подоляк назвав наслідки бездіяльності Заходу

Подоляк назвав наслідки бездіяльності заходу у війні / УНІАН

Україна буде воювати з Росією до переможного фіналу, оскільки у нас немає інших варіантів, а поразка в протистоянні з агресором буде дорого коштувати всьому світу.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що якщо Захід знову здригнеться, в черговий раз оголить свій глибинний страх перед російським монструозним світом, Європу, світ в цілому чекає новий кривавий переділ кордонів, хаос, хвилі біженців, голод, нові правила безпеки.

"Росія зробить біднішими кожного жителя Європи, спровокує важкий голод в Азії та Африці та ініціює нові територіальні конфлікти. Десятки, сотні кримінальних анклавів, де стодоларові злодії і бандити будуть натягувати на себе одягу "прем'єрів" і "міністрів", - зазначив Подоляк.

Також радник глави ОПУ підкреслив, що Росія довела, що є країною-варваром, що загрожує світовій безпеці.

читайте також"Україна не торгує суверенітетом": Подоляк різко відповів на статтю в The New York Times"А варвара можна зупинити тільки силою. І тільки разом. І зробити це ми повинні заради наших дітей. Таких відкритих, чистих, прогресивних, усміхнених світу. Інакше... світ чекають дуже темні часи", - підсумував Подоляк.

Раніше радник керівника Офісу президента повідомив, що Київ працює над тим, щоб Україна отримала достатню кількість озброєнь для звільнення тимчасово захоплених Росією територій.

Українська армія діє з метою стримування наступу ворожих військ на сході країни, Москва кидає в бій всі сили, які у неї є. Коли ЗСУ накопичать достатньо сил, а окупаційні війська втратять наступальний потенціал, відбудеться звільнення південних областей.

Читайте також: