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Соромно за Путіна і Лаврова: російський дипломат в ООН Бондарєв подав у відставку

23 травня 2022, 18:36

В ООН закликали всіх російських дипломатів наслідувати приклад Бориса Бондарєва і піти у відставку.

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Радник Росії при ООН Борис Бондарєв пішов у відставку через сором за країну / Колаж Главред

У Женеві радник Росії при ООН Борис Бондарєв розкритикував путінський режим і подав у відставку. Він також зазначив, що Лавров є "хорошим прикладом деградації політичної системи Росії". Про це розповів виконавчий директор UN Watch, правозахисної неурядової організації та контрольної групи ООН у Женеві Гіллель Нойєр.

Бондарєв назвав путінський режим "згубним політичним курсом", слідування якому для нього дорівнює зраді Батьківщини. Дипломат зазначив, що МЗС РФ продовжує "сіяти брехню і розпалювати ненависть і війну".

Російський дипломат засуджує війну в Україні, яку розв'язала Росія, і каже, що ніколи не відчував таке почуття сорому за свою країну, як зараз.

Бондарєв також згадав погрози РФ завдати ядерного удару і засудив такі заяви Росії.

Гіллель Нойєр заявив, що всім іншим російським дипломатам в ООН варто наслідувати приклад Бондарєва і піти у відставку.

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Нагадаємо, раніше ветеран юриспруденції, 101-річний Бенджамін Ференц, який працював прокурором ще на Нюрнберзькому процесі над нацистськими злочинцями, вважає, що російський президент Володимир Путін неодмінно має бути засуджений за злочини, які він вчинив проти людства.

За його словами, злочини, які зараз скоює Росія проти України-Ганьба для людства, всі винні повинні бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людяності і масові вбивства.

Пізніше Рада ООН з прав людини прийняла резолюцію щодо розслідування можливих зловживань з боку російських військ в Україні з метою притягнення винних до відповідальності.

Інші новини:

війна в Україні відставка ООН російське вторгнення
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