У мережі показали їжу для "біженців" з Донбасу в РФ

Сухпайок для біженців / соцмережі

У мережі з'явився знімок сухпайка, які в Росії видають так званим біженцям, "евакуйованим" з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

На кадрі зображені кілька упаковок води по 0,5 літра в пляшках і "третьосортний виріб охолоджений" з м'яса птиці. Зокрема, ковбаса "Козача".

Знімок оприлюднив Telegram-канал "Журналістика зі смаком". У коментарях люди припустили, що" біженців " годують за рахунок награбованого в їх же будинках на Донбасі.

"А так виглядає набір гуманітарної допомоги для евакуйованих", - сказано в підписі до знімка.

В інших соцмережах деякі підписники почали жартувати з цього приводу.

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Ковбаса "Козача" насправді є ковбасним виробом "Одна ковбаса на всіх?", "Привітаємо з підвищенням: були другосортними, тепер 3 сорт", "Зате Російська ковбаса", "Нормально, з 2014 г*вно жеруть, а тут навіть ковбаси дали", "Як іронічно. А що, цю ковбасу вся русня і їсть - і пенсіонери, і кріпаки, не москвичі, звичайно, але більшість русні теж заодно", - написали інші юзери.

Також у мережі зазначили, що "біженці заслужили це".

Крім того, частина передплатників висловила їм співчуття.

"На другий сорт не вистачило грошей від Пушиліна... Його особистого фінансування!", "Так вони ж мають $120, куплять собі марципанів", "А чого все ковбасу обговорюють? Там же написано "ковбасний виріб" , "Це коли ковбасу зробили із залишків після залишків", "Я таку собаці беру", "Не знаю, шкода їх", "Давайте їм хоч рублів 30 назбираємо і на їжу скинемо", "Найсмішніше, що ця ковбаса обійшлася їм у все майно, залишене вдома", - додали в мережі.

Війна на Донбасі та евакуація мирного населення

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін через нібито загострення військового конфлікту на Донбасі оголосив масову евакуацію населення.

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному прибуваючому в Ростовську область з Донбасу біженцю в 10 тис.рублів.

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