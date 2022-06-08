Жодних альтернатив - тільки статус країни-кандидата в ЄС: Україна поставила Заходу умову

Позиція країн-скептиків - остання перешкода України на шляху до отримання статусу країни-кандидата в ЄС, - Кулеба / Колаж Pixabay, Reuters

Україна не збирається приймати будь-які варіанти, пов'язані з альтернативою реальної мети Києва - статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.. Так звані держави-скептики чинять перешкоду, такий психологічний бар'єр, пов'язаний з їх розумінням того, що доведеться міняти свою позицію, треба подолати. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час брифінгу для українських журналістів у середу, 8 червня, він розповів про те, що Україні не потрібні замінники реального статусу кандидата країни на вступ до Євросоюзу. Вимоги Києва прості, не треба вигадувати чогось нового.

читайте такожВеликі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата на членство - Драгі"Ми не сприймемо жодні сурогатні версії або альтернативи замість статусу кандидата, якими б вони не були. Нам потрібен статус кандидата на членство в ЄС. Не кандидата в кандидати, не потенційного кандидата або інший сурогат, нічого іншого. Ми давно граємо в цю гру і знаємо, як це працює, ми прості, скромні люди, які задовольняться звичайним, стандартним статусом кандидата на членство в Євросоюзі, не треба нам вигадувати нічого іншого", - пояснив дипломат.

За словами керівника зовнішньополітичного відомства, останнім бар'єром на шляху України до досягнення своєї мети є позиція країн-скептиків. Такий психологічний бар'єр, пов'язаний з неготовністю держав змиритися з тим, що їм доведеться змінювати свою точку зору, слід подолати.

"Я не бачу жодних раціональних аргументів у скептиків про те, чому Україні не треба надавати статус кандидата. Зате я бачу велику психологічну проблему, вони психологічно не можуть з цим змиритися, що їм доведеться змінити свою позицію", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Вступ України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня під час зустрічі з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив, що Україна вже заповнила і передала другу частину опитувальника для вступу до Євросоюзу. Єврокомісія повинна підготувати звіт, який передадуть на розгляд Євроради.

У Європейській Раді сказали, що заявку України на вступ до ЄС буде розглянуто в червні. Поряд з українською заявкою також вивчать аналогічні документи щодо євроінтеграції Грузії та Молдови.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен 5 червня зробила заяву про те, що Євросоюз повинен докласти максимальних зусиль для вирішення питання щодо вступу України до ЄС. За її словами, це не тільки стратегічний інтерес Європи, але й її борг.

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