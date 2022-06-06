Україні не потрібна альтернатива вступу до ЄС: Зеленський заявив Заходу про чітку позицію Києва

Україні не пропонували альтернативу вступу до Євросоюзу - Зеленський / Колаж Офіс президента, УНІАН

Україна наразі не бачить будь-якої альтернативи інтеграції держави до Євросоюзу. Оборонний альянс з Великобританією пов'язаний з реалізацією політики щодо гарантій безпеки та не може стати заміною євроінтеграції Києва. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє РБК-Україна, у інтерв'ю українським журналістам він розповів про те, що жодних альтернатив вступу Києва до ЄС немає. Інші варіанти країні ніхто не пропонував. І навіть якби такі ініціативи були, держава з таким сценарієм би не погодилася.

читайте такожАльянс України, Британії та 5 країн: у Путіна заявили про "удар" по Євросоюзу"Альтернативи нашому членству в ЄС, нашому кандидатству до ЄС немає. І нам її не пропонував ніхто, а якби запропонували, ми не погодилися б", - зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що домовленості з Британією щодо оборонного альянсу проводяться в рамках процесу надання Україні гарантій безпеки. Однак такий союз не є альтернативою ЄС.

"А розмови з Великобританією про оборонний союз йдуть в рамках загального процесу з надання Україні гарантій безпеки", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Вступ України до Європейського Союзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня під час розмови з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн зробив заяву про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції до ЄС. Єврокомісії слід підготувати звіт, який згодом передадуть на розгляд Євроради.

У Європейській Раді заявили, що на засіданні в червні буде розглянуто заявку України на вступ до ЄС. Також вивчать заявки на євроінтеграцію Грузії та Молдови.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен 5 червня сказала, що Євросоюз повинен докласти максимум зусиль для вступу України до ЄС. За її словами, це не тільки стратегічний інтерес, а й борг Європи.

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