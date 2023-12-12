"Немає зрозумілої стратегії": у США пояснили, чому не виділяють допомогу Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон назвав зустріч з Володимиром Зеленським "хорошою".

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Майк Джонсон розповів, чи виділить США допомогу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента

У США заявили, що поки не можуть виділити Україні великий пакет військової допомоги, бо не мають ясності в питанні стратегії. Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас він назвав зустріч з президентом "хорошою" і акцентував на тому, що американський знаходиться на одній стороні з Україною у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін.

Джонсон стверджує, що Адміністрація Байдена нібито не надала інформацію про стратегію, яка допоможе Україні перемогти.

відео дня

"Те що просить адміністрація Байдена - це додаткові мільярди доларів, без відповідного нагляду і зрозумілої стратегії перемоги, і без відповідей для американського народу. Також з першого дня я чітко висловив, що першою умовою є наша національна безпека насамперед. Кордон (США, - ред.) - це абсолютна катастрофа", - сказав Джонсон.

Допомога Україні від США

11 грудня президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до США. Це вже третій візит Зеленського до Вашингтона з моменту початку війни в Україні. Він відбувається в критичний момент переговорів Конгресу про надзвичайну допомогу Україні.

Глава Пентагону зробив важливу заяву про підтримку України. Зобов'язання Вашингтона підтримувати Київ проти російської агресії є непохитним, а сама Україна має величезне значення для безпеки Америки.

Пізніше з'явилися перші подробиці візиту Зеленського до США. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що зустріч була дуже продуктивною.

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