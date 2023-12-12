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Зустріч була "дуже продуктивною": перші подробиці візиту Зеленського в США

Ангеліна Підвисоцька
12 грудня 2023, 18:32
Президент Володимир Зеленський заявив, що військова допомога від США потрібна Україні терміново.
Володимир Зеленський
Зеленський провів зустріч у Вашингтоні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Український президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на тлі затримки вирішення питання про виділення Україні великого пакета військової допомоги. Ця зустріч Зеленського з законодавцями на Капітолійському пагорбі виявилася "дуже продуктивною". Про це заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, повідомляє CNN.

Він зазначив, що Зеленський детально змалював, що потрібно Україні для захисту від окупантів і перемоги на фронті. Президент України також заявив, що ця допомога потрібна країні негайно.

"Якщо він отримає необхідну йому допомогу, він переможе. Якщо ми програємо, Путін переможе, і це дуже і дуже небезпечно для США", - сказав Шумер.

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Водночас Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що перед зустріччю нібито не відбулося жодних змін. Він додав, що будь-яка майбутня допомога Україні повинна також включати безпеку кордонів і повинна голосуватися окремо від допомоги Ізраїлю, що призвело до глухого кута у відносинах з Сенатом, контрольованим демократами.

Військова допомога Україні від США

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів про те, що США виділили, можливо, один з останніх пакетів допомоги Україні. Таку заяву він зробив після того, як Адміністрація Байдена оголосила про виділення 175 мільйонів доларів додаткової допомоги Україні.

Водночас ЗМІ повідомляли про те, що президент США Джо Байден готовий піти на поступки республіканцям заради України. Республіканці відмовилися схвалити додаткове фінансування України без заходів для скорочення кількості мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США.

Конгрес США так і не ухвалив рішення про виділення Україні військової допомоги. Експерт Андрій Золотарьов розповів про наслідки зупинки допомоги від США. У разі затягування допомоги від США, на Україну може чекати падіння курсу гривні та згортання багатьох соціальних програм на державному та місцевому рівнях.

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