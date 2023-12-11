"М'ясні" штурми в Авдіївці: експерт розповів, скільки тисяч окупантів втратила РФ

Російські окупанти відправляють тисячі солдатів, щоб захопити місто і взяти його в оточення.

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РФ втратила під Авдіївкою 14 тисяч окупантів / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку в Донецькій області. Вони відправляють у "м'ясні" штурми тисячі своїх окупантів. Це призвело до того, що ворог втратив на цьому напрямку вже 14 тисяч своїх солдатів. Про це в коментарі Фокус заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Окупанти сподіваються, що у них вийде взяти місто в оточення за допомогою ударів по флангах. Вони хочуть замкнути "кільце" в районі населеного пункту Ластівчине. За даними експерта, зараз тривають активні бої в населеному пункті Степове.

Він розповів, що протягом тижня ЗСУ вдалося контратакувати окупантів і повернути раніше втрачені території. Однак досі важкі бої продовжують в районі Авдіївського коксохіму.

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"Не відповідає дійсності інформація про те, що нібито армія РФ змогла прорватися в саму Авдіївку. Але складні бої йдуть в районі Тоненького, адже окупанти намагаються захопити лісосмуги і закріпитися на лінії відповідно до цього населеного пункту", - сказав Снєгирьов.

З 10 жовтня армія РФ втратила близько 200 одиниць бронетехніки і понад 120 танків, зазначає експерт.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик і юрист. Співголова громадської ініціативи "Права Справа".

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що окупанти Росії увійшли до Авдіївки. Окупаційні війська агресора Росії зайшли до Авдіївки Донецької області з північного сходу і захопили там частину дачного селища. У тій же локації знаходяться і очисні споруди.

В ISW повідомили, що окупанти захопили очисні споруди міста. Російські військові блогери заявили 8 грудня, що російські війська зміцнюють позиції в Степовому і зачищають населений пункт.

Експерт розповів, скільки триватиме штурм Авдіївки. Світан заявив, що біля Авдіївки щодня тривають важкі бої, окупанти не полишають спроб захопити місто. Активний штурм триватиме до настання важливої дати в житті Путіна.

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