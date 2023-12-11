Окупантів будуть атакувати з флангів: ЗСУ почнуть наближатись до Криму взимку

Замерзання Дніпра дозволить активно форсувати річку та перекинути техніку на лівий берег Херсонської області.

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ЗСУ будуть просуватись на лівобережжі Херсонської області / Колаж: Главред, фото: 66-я ОМБр, Міноборони РФ

Українські військові тримають позиції на лівобережжі Херсонщини. Взимку вони зможуть поліпшити свою логістику через замерзання Дніпра. Про це в ефірі Еспресо заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він зазначив, що ситуація на південному напрямку складається на користь ЗСУ. Скоро українські військові зможуть форсувати Дніпро.

"На лівобережжі Херсонщини найбільше уваги до себе привертають Кринки. До цього ще був плацдарм біля Антонівського мосту. Насправді ситуація на цьому напрямку складається на нашу користь. Зараз Дніпро буде замерзати і це дасть нашим військам змогу форсувати річку, а також переправляти важку техніку", - сказав Тимочко. відео дня

Це дасть змогу українським військовим швидше просуватись у бік Криму. Для російських окупантів це створює величезну загрозу.

"Подальше просування ЗСУ дозволить атакувати окупантів із флангів. Фактично плацдарм на лівобережжі Херсонщини змушує не спати окупантам, які займаються обороною Криму. Вони розуміють, що наступними будуть вони", - додав він.

Бої на південному фронті

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що росіяни засипають бомбами і готують резерви. Війська РФ перекидають додаткові підрозділи із Запорізької області та формують резерви.

Розвідка в Естонії розкрила цілі ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини. Збройні Сили України створили плацдарм на Лівому березі Дніпра для відтіснення російських сил і зменшення обстрілів Херсона.

Капітан першого рангу Євген Лупаков зробив прогноз щодо Лівобережжя Херсонщини. Існують три фактори, які заважають ЗСУ прорвати оборону окупантів РФ на Лівобережжі Херсонщини і піти в перед, сказав Євген Лупаков.

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