Глава Пентагону зробив важливу заяву про підтримку України

Вашингтон і його союзники допоможуть Києву створити сили для відбиття російської агресії в найближчі роки. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Національному університеті оборони США.
"Разом з нашими союзниками і партнерами ми сповнені рішучості допомогти Україні консолідувати і розширити її досягнення на полі бою, а також побудувати майбутні сили, здатні відбити російську агресію в найближчі роки", - цитує Остіна пресслужба Пентагону.
За словами глави Міноборони США, зобов'язання Вашингтона підтримувати Київ проти російської агресії є непохитним, а сама Україна має величезне значення для безпеки Америки і для траєкторії глобальної безпеки в XXI столітті.
"І Америка буде в більшій безпеці, якщо ми дамо зрозуміти потенційним агресорам у всьому світі, що вони не можуть вирішувати, яким країнам жити, а яким - помирати", – сказав Остін.
Візит Зеленського до США
11 грудня президент Володимир Зеленський почав свій візит до США і вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.
12 грудня президент США Джо Байден прийме українського лідера в Білому домі у вівторок.
Нинішній візит є третім візитом Зеленського до Вашингтона з моменту початку війни в Україні. Він відбувається в критичний момент переговорів Конгресу про надзвичайну допомогу Україні.
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що російський диктатор Володимир Путін розраховує на те, що США припинять підтримку України, і це буде для нього великим подарунком. При цьому якщо господар Кремля отримає Україну, то на цьому він не зупиниться - з часом армія РФ опиниться на порозі НАТО. У цьому випадку доведеться почати діяти відповідно до статті п'ятої Північноатлантичного пакту і платити кров'ю американців.
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