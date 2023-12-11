Захопити місто і взяти військових в полон: експерт назвав ціль окупантів в Авдіївці

Російські окупанти хочуть взяти в полон військових ЗСУ та захопити військову техніку.

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Росіяни намагаються оточити Авдіївку, щоб взяти багато полонених / Колаж: Главред, фото: 67ОМ, 22 ОМБ

Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку. Вони хочуть оточити місто і взяти у полон якомога більше українських військових. Про це заявив військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 років Іван Ступак, повідомляє Еспресо.

Також вони хочуть "затрофеїти" західну військову техніку, амуніцію українських військових та боєприпаси.

"Окупанти сподіваються захопити в полон велику кількість українських військових, по можливості знищити їх", - сказав Ступак. відео дня

Російські окупанти хочуть відсунути українських військових від Донецька, тому продовжують тиск на Авдіївському напрямку.

"Сьогодні окупанти тиснуть під Авдіївкою, кладуть безліч людей та техніки. Росіянам треба взяти Авдіївку, їм залишилось 5-6 км, які вони рахують, в найбільш вузькому місці перебити наше сполучення і як вони кажуть: "Авдіївський гарнізон буде оточений", - сказав Ступак.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що окупанти Росії увійшли до Авдіївки. Окупаційні війська агресора Росії зайшли до Авдіївки Донецької області з північного сходу і захопили там частину дачного селища. У тій же локації знаходяться і очисні споруди.

В ISW повідомили, що окупанти захопили очисні споруди міста. Російські військові блогери заявили 8 грудня, що російські війська зміцнюють позиції в Степовому і зачищають населений пункт.

Експерт розповів, скільки триватиме штурм Авдіївки. Світан заявив, що біля Авдіївки щодня тривають важкі бої, окупанти не полишають спроб захопити місто. Активний штурм триватиме до настання важливої дати в житті Путіна.

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