Несподіване перевтілення: Зеленський уперше одягнув костюм

Президент України прибув на саміт НАТО, на полях якого проведе низку зустрічей зі світовими лідерами.

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Зеленський приїхав у костюмі на саміт НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ОП

Що відомо:

Зеленський прибув на саміт НАТО в костюмі

Президент проведе низку зустрічей зі світовими лідерами

Президент України Володимир Зеленський уперше з'явився в костюмі від початку повномасштабного вторгнення. У такому відео він прибув на саміт НАТО. Відео вже розлетілося в Мережі.

Коли президент вийшов із автівки, усі помітили, що він одягнув куртку-піджак, лляну сорочку та штани з рисами мілітарі. Таким чином він змінив мілітаризоване хакі та більш офіційний стиль. Варто зазначити, що Зеленський традиційно не одягав краватку.

відео дня

Дивіться відео із Зеленським у костюмі:

Зеленський приїхав у костюмі на саміт НАТО / фото: скріншот

Відомо, що на полях саміту в Гаазі Зеленський проведе зустрічі зі світовими лідерами. Очікується зустріч із президентом США Дональдом Трампом, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном.

Питання про костюм Зеленського - що відомо

Нагадаємо, під час візиту до Вашингтона 28 лютого президент України Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Трампом. Зустріч пройшла в напруженій атмосфері, а Зеленський покинув Білий дім раніше, ніж планувалося.

Однією з причин, яка нібито розлютила Трампа, була відсутність костюма у Зеленського. Також 3 березня Трамп заявив, що президенту України варто більше цінувати підтримку США.

Ситуація викликала суспільний резонанс. На церемонії "Оскар" Адам Сендлер жартома відповів на критику свого стилю, що можна трактувати як натяк на зауваження Трампа. А український танцюрист Дмитро Дікусар відреагував іронічним фото у військовій формі з доданою краваткою, підписавши: "Вони думають, що у нас костюмів немає".

Як повідомляв Главред, журналіст ультраправої мережі Real America's Voice Брайан Гленн, який у Білому домі запитав Володимира Зеленського, чому той не носить костюма, заявив про численні погрози на свою адресу. В інтерв'ю BBC він розповів, що отримав тисячі коментарів, телефонні дзвінки і навіть погрози смертю.

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