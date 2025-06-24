Україна може виготовляти 8 млн безпілотників на рік, проте є одне 'але' – Зеленський

Через одну велику проблему Україна не може використати на повну свій потенціал у виготовленні дронів та іншої техніки.

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Україна може виготовляти 8 млн дронів на рік, проте є одне "але"/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Основні тези Зеленського:

Україна може виготовляти 8 млн дронів різного типу на рік

Проте наш ОПК не може використати свій потенціал на повну через нестачу фінансування

Українська оборонна промисловість може за рік виготовляти 8 мільйонів дронів, проте на виробництво таких масштабів не вистачає фінансування.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Форумі оборонних індустрій у Гаазі.

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Він зазначив, що потенціал оборонного виробництва нашої держави перевищує 44 мільярди доларів.

"Це майже 1000 військових засобів від артилерії до передових засобів дронів, передових способів ведення війни, ракет", – зазначив президент України.

Проте, за його словами, близько 40% усього потенціалу не має потрібного фінансування, і це є великою проблемою.

"Наприклад, ми можемо виробляти близько 8 млн дронів на рік різного типу, але в нас є фінансування на значно меншу кількість", – пояснив Зеленський.

Українська балістична ракета "Сапсан" – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, Україна запускає в серійне виробництво першу балістичну ракету "Сапсан". Українська балістична ракета швидша за ATACMS, розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

Українська балістична ракета "Сапсан"/ Інфографіка: Главред

Також раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна масово виробляє балістичну ракету "Сапсан". Україна вже застосувала на полі бою власну балістичну ракету, вдарився по російській військовій цілі на відстані 300 км.

Нагадаємо, військовий аналітик Андрій Крамаров розповів, чим небезпечна для росіян нова українська ракета "Сапсан". За словами військового аналітика, балістична ракета "Сапсан" мала з’явитися на озброєнні України ще у 2009 році.

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