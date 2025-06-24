'Черговий удар по життю': Зеленський жорстко відреагував на атаку РФ по Дніпру

У Дніпрі триває розбір завалів, тому кількість жертв може зрости, розповів президент.

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Зеленський розкрив наслідки удару по Дніпропетровщині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, скріншот з YouTube

Ключові тези Зеленського:

Через удар РФ по Дніпропетровщині загинуло 11 людей, понад 160 поранені

Удар пошкодив будинки, школи й пасажирський поїзд із понад 500 людьми

Бути з Україною означає захищати життя

Внаслідок ракетного удару Росії по Дніпропетровщині загинуло 11 людей, ще понад 160 отримали поранення. Триває розбір завалів, тому кількість жертв може зрости. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Мої співчуття всім рідним та близьким. Цей удар зачепив багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, навіть звичайний пасажирський потяг. Понад 500 пасажирів було в потязі. П’ять вагонів розтрощено. Без жертв. Усім пораненим надано допомогу. Черговий російський удар по життю", - наголосив глава держави. відео дня

Зеленський зазначив, що Росія не здатна виробляти балістичні ракети без іноземних компонентів і технологій. Те саме стосується сотень інших видів озброєння, для створення яких потрібне обладнання і знання, яких "божевільний режим у Москві" немає. Саме тому, як підкреслив президент, важливо посилювати міжнародні санкції й обмежувати канали постачання та співпрацю між Росією та її партнерами.

"Ми чітко знаємо, за що боремось, і це захист життя. Росія чітко знає, чому вона продовжує війну, і це зневага до життя й намагання очистити нашу землю від людей. Це не та боротьба, у якій складно обрати сторону. Бути з Україною – це захищати життя", - заявив президент.

Зеленський також подякував усім, хто допомагає країні, і запевнив, що наразі робиться все можливе для посилення підтримки українського народу.

Дивіться відео із наслідками удару РФ по Дніпру:

Наслідки російського удару по Дніпру / Фото: скріншот

Ракетний удар РФ по Дніпру 24 червня - що відомо

Як повідомляв Главред, у Дніпрі пролунали вибухи, вибухова хвиля пошкодила поїзд. На місце події оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів швидко евакуювали до укриттів, оскільки ще тривала повітряна тривога.

Згодом стало відомо, що внаслідок російського удару пошкоджено цивільну інфраструктуру: гуртожиток, гімназію, адміністративні будівлі, дитячі садки, школи, медзаклади та пасажирський поїзд Одеса–Запоріжжя. У місті Самар також зафіксовано влучання.

За даними голови ОДА Сергія Лисака, серед поранених є двоє дітей – 13-річна дівчинка і 16-річний хлопець. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про пошкодження 19 шкіл, 10 дитсадків, ПТУ, музичної школи, трьох закладів позашкілля, управління соцзахисту та 8 медзакладів.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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