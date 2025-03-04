'Збираються знайти мене': Гленн скаржиться на тисячі погроз після питання Зеленському

Гленн є активним прихильником руху MAGA та має зв'язки з конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка критикує підтримку України.

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Журналіст, який спитав Зеленського про костюм, поскаржився на погрози / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Коротко:

Браян Глен пожалівся на погрози після питання, чому президент України не носить костюм

Він нібито отримав тисячі коментарів у соцмережах та телефонних дзвінків з погрозами

Журналіст ультраправої мережі Real America's Voice Браян Гленн, який нещодавно запитав у президента України Володимира Зеленського в Білому домі, чому той не носить костюм, повідомив про численні погрози на свою адресу. У інтерв'ю BBC він поділився, що отримав тисячі коментарів у соцмережах, погрози та телефонні дзвінки.

"Тисячі, десятки тисяч коментарів у соціальних мережах, погрози смертю, телефонні дзвінки – я не знаю, де вони взяли мій номер", - сказав Гленн. відео дня

Гленн зазначив, що люди нібито неправильно зрозуміли його намір, який полягав у тому, щоб перевірити, чи розуміє президент України "рівень поваги", який має бути у людей, котрі відвідують Овальний кабінет. Він також заявив, що у нього вдома поліцейський підрозділ, нібито тому що люди кажуть, що "збираються знайти його і заподіяти шкоду".

"Багато хто скаже, а чому Ілон Маск не носить костюм? Чому він у кепці? Чому він приводить дитину в Овальний кабінет? Ну, Маск відповідає за економію мільярдів доларів платників податків… Зеленському дали, кажуть, близько 300 млрд готівкою та військовим обладнанням. Тож я вважаю, це варте того, щоб він виявив трохи поваги", - виправдався таким чином Гленн.

Зазначимо, що Гленн є активним прихильником MAGA (Make America Great Again) - рух прихильників Дональда Трампа. Також він має тісні стосунки з конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка неодноразово критикувала американську підтримку України.

Дивіться відео, у якому журналіст розповідає про погрози:

Браян Гленн заявив про погрози / Фото: скріншот

Сварка між Зеленським і Трампом у Білому домі - новини за темою

Як повідомляв Главред, 28 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон для переговорів з Дональдом Трампом. Однак зустріч між лідерами пройшла в напруженій атмосфері і за її результатами Зеленський залишив Білий дім раніше, ніж планувалося.

Одним з факторів, який нібито роздратував Дональда Трампа під час зустрічі з Володимиром Зеленським, стало те, що президент України прибув на зустріч не в костюмі. Трамп звинуватив українського президента в неповазі під час зустрічі в Овальному кабінеті і заявив 3 березня, що Зеленському варто більше цінувати підтримку США.

Крім цього, на церемонії "Оскар" 2025 року Адам Сендлер пожартував з приводу своєї невибагливої одежі після того, як ведучий Конан О'Браєн підмітив, що він виглядає як "хлопець, який грає у відеопокер о 2-й годині ночі". Сендлер відповів, що йому все одно, що він носить, оскільки він "хороша людина". Це можна трактувати як тонку критику на адресу Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса, які раніше критикували Володимира Зеленського за його одяг в Білому домі.

Український танцюрист Дмитро Дікусар, який від початку війни на фронті як доброволець, відреагував на інцидент з Володимиром Зеленським, коли йому закидали відсутність костюма під час візиту до Білого дому. В Instagram він опублікував фото в військовій формі з іронічно доданими краваткою і комірцем, підписавши його: "Вони думають, що у нас костюмів немає".

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