Чи можливий компроміс із Путіним: важлива заява Зеленського щодо переговорів

Протидія російській агресії потребує системного тиску, наголосив глава держави.

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Володимир Зеленський виключає компроміс із Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Важливе із заяв Зеленського:

Перемир'я в поточних умовах фактично означатиме нічию у війні

Зеленський негативно відповів на запитання про виконання вимог Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемир'я в поточних умовах фактично означатиме нічию у війні. За його словами, у випадку з Росією це стане лише тимчасовою паузою, що дає змогу агресору підготуватися до нових дій.

В інтерв'ю Sky News він наголосив, що протидія російській агресії вимагає системного тиску - як через політичні та економічні санкції, так і за допомогою далекобійного озброєння, яке надають партнери.

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"Будь-яке припинення вогню - це по суті нічия. Ні перемоги, ні поразки. Це тимчасове заморожування конфлікту і вже саме по собі компроміс. Однак у сторін цієї війни абсолютно протилежні цілі: Росія прагне до окупації України і говорить про це відкрито. Україна ж бореться за свою незалежність і прагне зупинити загарбника", - відповів він на запитання про можливість компромісу з диктатором Володимиром Путіним.

На уточнення, чи готовий він виконати вимоги Путіна заради припинення війни, президент України відповів однозначною відмовою.

"Ні. Ми завжди відкриті до діалогу. Ми підтримуємо ідею безумовного припинення вогню, але вважаємо за необхідне особисту зустріч, щоб обговорити можливість реального компромісу. Тільки після цього можна буде зрозуміти, чи існує шлях до завершення війни", - каже президент.

Зеленський також вказав на глибокі відмінності в цінностях між Україною і Росією, наголосивши, що в цій боротьбі має перемогти "розсудливість і розум". На його думку, цілі російського лідера виходять далеко за рамки територіальних домагань - він прагне знищити українську ідентичність.

Крім того, глава держави впевнений, що Кремль робить ставку на затяжну війну, зниження міжнародної підтримки України, ослаблення санкційного тиску і поступове зникнення участі США в конфлікті.

Раніше в РФ пригрозили "продовжувати наступ". Росія могла б розглянути можливість перемир'я, якби західні країни припинили постачання зброї Україні, заявив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Путін раніше назвав терміни нового раунду переговорів і сказав, з ким готовий підписати мир. Після 22 червня російська делегація нібитоготова до нової зустрічі з українською стороною.

Як писав Главред, Путін уникає прямих переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським, і на це є кілька причин. Як пише The Telegraph, особисті переговори Путіна і Зеленського створять враження рівності між двома лідерами, що суперечить наративам кремлівської пропаганди.

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Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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