"Не бачу рішень, які привели б до миру": Угорщина видала цинічну заяву

Президент Угорщини змушує Зеленського сісти за стіл переговорів з Путіним.

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Угорщина закликає Зеленського сісти за стіл переговорів з Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія, Офіс президента

В Угорщині раптово заговорили про те, що Україна повинна сісти за стіл переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, солдати якого щодня вбивають українців. Таку заяву зробила президент Угорщини Каталін Новак. Про це повідомляє Index.

Вона не помітила військового рішення, яке "призвело б до миру". Новак акцентувала на тому, що у неї "тверда" думка щодо переговорів.

"Ця війна триває вже півтора року, і я не бачу жодного військового рішення, яке б призвело до стійкого миру в довгостроковій перспективі. Тому треба сідати за стіл переговорів! Цю тверду думку я висловила Зеленському як публічно, так і приватно", - сказала Новак.

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Водночас вона зазначила, що хоче приєднатися до переговорів, якщо вони все ж почнуться.

Переговори України та Росії

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що за одним столом перемовин Зеленського з Путіним не буде. Дипломат акцентував на тому, що Путін не може бути партнером в рамках перемовного процесу, тому що він скоїв занадто багато злочинів.

Надзвичайний і повноважний посол в Японії Сергій Корсунський розповів, чи посадять Україну за стіл перемовин. На його думку, західний світ хоче, щоб Київ переміг у війні Москву, проте прагне контролювати руйнівні процеси в Росії.

Політичний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду сказав, що Україна повинна бити по Москві, щоб у Києва була серйозна перемовна позиція в рамках будь-яких мирних діалогів. На думку експерта, якщо цього не робити, перемовини ризикують піти не за сценарієм української держави.

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