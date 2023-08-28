Війна в Україні може "заморозитися", мало шансів на її швидке завершення – прем’єр Чехії

Прем'єрміністр Чехії Петр Фіала заявив про існування ризиків, що війна в Україні може перейти у режим "замороженої".
Він зазначив, що є мало шансів завершити війну найближчим часом, і ці шанси зменшуються з кожним днем, адже наслідки агресії Росії проти України численні. Ситуація в Україні також певною мірою сприяє нервозності, яку відчувають у Чехії. Голова чеського уряду заявив про це на нараді чеських послів, повідомляє Ceske Noviny
"Навіть на думку багатьох аналітиків існує загроза тупикової ситуації і реальність замороженого конфлікту. Я не думаю, що це єдиний сценарій, за яким треба йти, але ми також повинні тримати його в голові і думати про нього в наших стратегіях", – вважає Фіала.відео дня
У той же час Фіала додав, що Чехія повинна продовжувати надавати Україні військову та іншу допомогу та підтримувати її інтеграцію у Євросоюз і НАТО. Також, за його словами, потрібно одночасно готуватися до післявоєнної відбудови України.
Війна в Україні
Нагадаємо, у Зеленського розкрили несподіваний сценарій закінчення війни. Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що вся внутрішня легітимність диктатора Путіна будується на переконанні російських еліт в тому, що він "ще не програв війну". Чим більше Росія буде втрачати окупованих територій, тим швидше відбудеться падіння підтримки режиму.
У ГУР розкрили деталі ударів на півдні. Учасники Руху опору в координації з ГУР здійснили дорозвідку та знищення низки ворожих об'єктів на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Нагадаємо, штурмовики ЗСУ знищили групу окупантів РФ, розстрілявши впритул. Штурмова група 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищила російських окупантів у ближньому бою.
Читайте також:
- Авіакатастрофа на Житомирщині: слідство висунуло три версії
- "Росіяни тікають": комбат ЗСУ розповів, як окупантів вибивають на Донбасі
- Путін може бути при владі до кінця життя, бо Захід має цілий список страхів – Яковенко