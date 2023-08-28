Російський опозиціонер розкрив, чи вплине відхід Путіна на завершення війни

Шансів на те, що Путін відірветься від влади добровільно, не існує, вважає Ігор Яковенко.

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Експерт розповів, чи вплине відхід Путіна на ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко розповів, чи вплине відхід Путіна від влади на прискорення завершення війни.

Опозиціонер вважає, що такий сценарій - це ненаукова фантастика. Путін ніякому Мішустіну владу не передасть. Ніякого наступника у Путіна не буває, не було і не буде. Те, що він на чотири роки передавав владу Медведєву, це було в іншій ситуації.

"Дав, що називається, потримати. Нічого іншого там не було. І потім, Медведєв - це абсолютно унікальний персонаж. Ця людина не здатна до самостійного життя - я не знаю, як він справляється з предметами свого одягу, але у всякому разі ніяких рішень у своєму житті він ніколи не приймав. І перебуваючи на вершинах російської влади протягом тривалого періоду, ця людина не змогла навіть своєї команди створити", - вважає Ігор Яковенко.

За його словами в нинішній ситуації ніяких шансів на те, що Путін відірветься від влади добровільно, не існує. Просто тому що Путін добре розуміє, що як тільки він здасть кому-небудь владу, на наступний день він буде або убитий, або його просто своєму суду зрадять, або передадуть в Гаагу.

"Тому що в російській традиції всі абсолютно біди країни, а Путін залишає країну в стані повної розрухи, будуть звинувачувати Путіна. Тобто так само, як Хрущов звинувачував Сталіна, Брежнєв звинувачував Хрущова, Горбачов - Брежнєва, Єльцин - Горбачова. Тобто будь-хто звинувачує у всіх проблемах попередника. І тут же Путін перетвориться на зрадника, злочинця - він це прекрасно розуміє. Тож ніякої передачі влади, ніякого наступника просто не буде", - вважає Яковенко.

Дивіться інтерв'ю Ігоря Яковенка Главреду про мобілізацію в Росії:

Нагадаємо, що експерт назвав, хто і коли може підняти заколот в Росії. Ігор Яковенко спрогнозував, коли військова верхівка в РФ може перестати підтримувати Володимира Путіна.

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