Народ натисне на режим Путіна - Росія досягне дна: в ОП очікують на конфлікт в країні-агресорі

На Росію очікують серйозні проблеми через важку економічну ситуацію - Подоляк / ОПУ

У результаті санкцій проти Росії в країні виникне внутрішній конфлікт, спровокований зростанням цін, безробіттям, високою інфляцією і знеціненням рубля. Якщо буде ембарго на газ і нафту, російська держава досягне дна в швидкій перспективі. У разі відсутності таких санкцій країна все одно буде йти на дно, а конфлікт виникне за 8-12 місяців. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У інтерв'ю НВ він розповів про те, що, на його думку, санкції щодо РФ призведуть до низки проблем з економікою – ціни зростуть, відбудеться зростання безробіття та інфляції, рубль знеціниться. Якщо впровадять заборону на купівлю російських газу і нафти, то падіння прискориться ще сильніше.

читайте такожСанкції Заходу знищують ППО Росії: завод закрився, а працівників везуть на війну в УкраїнуНа думку чиновника, у такій ситуації росіяни чинитимуть тиск на російську правлячу еліту, внаслідок чого відбудеться внутрішній конфлікт.

"Мені здається, що коли у них буде зростання безробіття, зростання цін на продукти харчування, він вже є, дефіцити продуктів харчування, дуже висока інфляція, знецінення рубля - це створить внутрішній конфлікт. Вони тиснутимуть на свою еліту, тому що можуть жити в таборі, але все ж хочуть їсти. Тобто холодильник переможе", - вважає Подоляк.

Як вважає радник глави ОП, сьогодні актуальним залишається питання, яким чином це трапиться. В умовах санкцій щодо російських газу і нафти процес буде дуже швидким - 1-2-3 місяці максимум. Якщо санкцій не буде, то це 8-12 місяців. Однак Росія все одно відправиться на дно.

"Якщо будуть санкції на енергоносії, то це буде дуже й дуже швидко - місяць, два, три максимум. Якщо не буде цих санкцій, може 8-12 місяців. Це не питання кореляції з війною. Росія все одно буде йти на дно", - підкреслив Михайло Подоляк.

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Санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський критикує Захід за занадто слабкі санкції щодо Росії. За словами гаранта, країни надають допомогу несвоєчасно і не готові відмовитися від заборони на купівлю російських газу і нафти. Крім того, вони не можуть відключити і Ощадбанк Росії від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький піддав критиці Європу за сумніви щодо санкцій проти РФ. Глава польського уряду зазначив, що країни Європи думають над обмеженнями у той момент, коли Путін веде жорстоку війну проти України. Рубль в подібних умовах зміцнюється.

Євросоюз запустив нові санкції щодо Росії. Серед фізичних осіб, які потрапили під обмеження, опинилися керівник Ощадбанку Герман Греф, а також олігархи Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг і Борис Ротенберг. Акції таких фінансових установ, як ВТБ, Новікомбанк, Совкомбанк і Открытие, заморожені.

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