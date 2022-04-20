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"Запаси зброї РФ можуть затягнути війну": експерт пояснив, скільки Росія протримається на "заначці"

20 квітня 2022, 03:12

Є низка факторів, які різко скорочують кількість російського озброєння. Проте Україні не варто розслаблятися, адже в РФ є чималі запаси.

Експерт пояснив, на скільки років бойових дій для РФ ще вистачить зброї/ Reuters, УНІАН

Запасів зброї, які накопичила Росія раніше, вистачить, щоб продовжувати бойові дії проти України ще не один рік. Тому нам не варто розслаблятися після повідомлень про численні втрати російського озброєння і техніки на полі бою.

Про це розповів економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов під час чату на Главреді. За його словами, з тією "заначкою" із озброєння, яка є в РФ, країна-агресорка може воювати ще упродовж декількох років.

"Санкції, ізоляція і дефолт відіграють важливу роль в обмеженні можливостей путінського режиму вести військові дії. Однак накопичених боєзапасів, озброєнь на території Росії все-таки достатньо, щоб вести повномасштабну війну протягом декількох років", – наголосив він.

В Росії першочергово скорочуватиметься кількість наявного сучасного озброєння, і лишатиметься зброя старішого зразка.

"Якщо сучасного високоточного озброєння у російських військових буде все менше і менше, то звичайного конвенціонального озброєння у нинішньої Росії ще дуже багато, і його використання може продовжити цю війну на роки, а то і більше", – зазначає Ілларіонов.

Раніше Андрій Ілларіонов розповів, як і коли може закінчитися війна Росії проти України за песимістичного, оптимістичного і реалістичного сценарію. Він наголосив, що навіть коли Україні вдасться перетягнути перевагу на свою сторону, війна все одно може затягнутися не на один місяць і навіть рік.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кінець цієї війни буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів.

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