"Запаси зброї РФ можуть затягнути війну": експерт пояснив, скільки Росія протримається на "заначці"

Є низка факторів, які різко скорочують кількість російського озброєння. Проте Україні не варто розслаблятися, адже в РФ є чималі запаси.
Запасів зброї, які накопичила Росія раніше, вистачить, щоб продовжувати бойові дії проти України ще не один рік. Тому нам не варто розслаблятися після повідомлень про численні втрати російського озброєння і техніки на полі бою.
Про це розповів економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов під час чату на Главреді. За його словами, з тією "заначкою" із озброєння, яка є в РФ, країна-агресорка може воювати ще упродовж декількох років.
"Санкції, ізоляція і дефолт відіграють важливу роль в обмеженні можливостей путінського режиму вести військові дії. Однак накопичених боєзапасів, озброєнь на території Росії все-таки достатньо, щоб вести повномасштабну війну протягом декількох років", – наголосив він.
В Росії першочергово скорочуватиметься кількість наявного сучасного озброєння, і лишатиметься зброя старішого зразка.
"Якщо сучасного високоточного озброєння у російських військових буде все менше і менше, то звичайного конвенціонального озброєння у нинішньої Росії ще дуже багато, і його використання може продовжити цю війну на роки, а то і більше", – зазначає Ілларіонов.
Раніше Андрій Ілларіонов розповів, як і коли може закінчитися війна Росії проти України за песимістичного, оптимістичного і реалістичного сценарію. Він наголосив, що навіть коли Україні вдасться перетягнути перевагу на свою сторону, війна все одно може затягнутися не на один місяць і навіть рік.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кінець цієї війни буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів.
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