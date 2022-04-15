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Зеленський закликав світ готуватися до того, що Путін застосує ядерну зброю проти України

15 квітня 2022, 19:04

На думку Зеленського, президент Російської Федерації Володимир Путін може вдатися до застосування ядерної або ж хімічної зброї.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни світу повинні бути готові до того, що Російська Федерація може вдатися до застосування ядерної зброї проти України.

У своєму інтерв'ю для CNN президент зазначив, що країна окупант не цінує життя інших людей.

На думку Зеленського, президент Російської Федерації Володимир Путін може вдатися до застосування ядерної або ж хімічної зброї.

"Не тільки я - весь світ, всі країни повинні бути стурбовані, тому що це може бути не реальна інформація, але це може бути правда", - заявив Зеленський.

Як зазначив президент, країна окупант була готова до застосування хімічної зброї. У той же час сьогодні важливо не боятися, проте бути готовим до такого сценарію.

"Ми повинні думати, не боятися, а бути готовими. Але це питання не до України, не тільки до України, а до всього світу, я думаю", - додав президент.

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Загроза застосування Росією ядерного удару

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія навряд чи піде на застосування ядерної зброї. На думку гаранта, російське керівництво любить життя і не хоче йти на такі ризики. При цьому в разі ядерного удару влада може втратити все.

Полковник СБУ Михайло Притула висловив точку зору, згідно з якою РФ розглядає варіант нанесення ядерного удару по Києву. Як вважає військовий, одна з ракет вже націлена на українську столицю. Москва вивчає навіть можливий сценарій запуску такої ідеї.

Керівник Bellingcat Христо Грозєв сказав, що Путін навряд чи віддасть наказ застосувати ядерну зброю, оскільки він не впевнений у виконанні такої вказівки. При цьому велика кількість офіцерів не підтримує політику Кремля.

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