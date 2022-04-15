У Міноборони розповіли, чи є ознаки готовності РФ зкинути ядерні бомби на Україну

У Міноборони розповіли, чи є ознаки готовності РФ Скинути ядерні бомби на Україну / Warspot

Україна та її іноземні партнери на даний момент не спостерігають ознак того, що Росія готова застосувати ядерну зброю. Про це заявив речник українського Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє портал "Радіо Свобода".

"Ядерна зброя - це так званий останній козир РФ. Поки ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає у нашої розвідки. Наші іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими у нас є співпраця та обмін інформацією, також поки цього не підтверджують", – сказав він.

У той же час, Мотузяник зазначив - Україна і світ повинні бути готові до будь-якого розвитку ситуації, зокрема, і до такого вкрай негативного прецеденту.

"Станом на сьогоднішній день ми не прогнозуємо цього", – сказав спікер Міноборони.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський раніше сказав про те, що Росія навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Як вважає гарант, російське керівництво любить життя і не готове йти на подібні ризики. У той час як у випадку ядерного удару влада може втратити все.

Полковник служби безпеки України Михайло Притула говорив, що Росія розглядає можливість нанесення ядерного удару по Києву. На думку військового, одна з ракет вже націлена на столицю. Москва вивчає можливості запуску такого сценарію.

Керівник Bellingcat Христо Грозєв заявив, що Путін навряд чи віддасть наказ застосування ядерної зброї, так як він не впевнений в реалізації свого рішення. Причому велика кількість офіцерів не підтримує політику Кремля.

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