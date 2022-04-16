УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін "брязкає" ядерною зброєю, та в країн Заходу згасає страх: експерт пояснив наслідки для України

16 квітня 2022, 01:30

На Заході справді бояться погроз Росії застосувати ядерну зброю, адже розуміють можливі наслідки. Проте ситуація уже змінюється.

На Заході бояться погроз РФ застосувати ядерну зброю, проте цей страх уже згасає, каже Георгій Тука/ Reuters

Західні політики справді бояться погроз російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, і це не є таємницею.

Про це сказав ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексочільник Луганської ВЦА Георгій Тука під час чату на Главреді. За його словами, західні країни не хочуть такого розвитку подій.

"Під час роботи в уряді я багато спілкувався з американськими, британськими, європейськими фаховими військовими, і вони справді боялися, що колись умовний Путін може вдатися до використання ядерної зброї. І ніхто з них не хоче такого розвитку подій, тому що ніхто й гадки не має, чим усе завершиться, якщо ядерного удару буде завдано", – каже Георгій Тука.

У той же час страх країн Заходу уже поступово згасає, а це означає, що вони можуть прийняти рішення поставляти в Україну більше зброї.

"Рівень цих побоювань на Заході поступово зменшується. Зменшення страху паралельно буде збільшувати віру в перемогу ЗСУ та призводити до нарощування воєнної допомоги Україні", – зазначає Тука.

В МВС України зазначили, що ядерна зброя є останнім інструментом в арсеналі Москви. Як заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, загроза Росії застосуванням ядерної зброї є одним з етапів інформаційної війни проти України. Російська влада розганяє страхи ядерної атаки на всіх фронтах, але наразі немає сигналів, які вказували б на підготовку до ядерної війни.

Раніше в РФ заявляли, що у разі вступу Швеції та Фінляндії у НАТО Росія може стягнути ядерну зброю в Балтику, адже в такому разі у Кремля стане більше офіційно зареєстрованих супротивників. Про це написав у своєму Telegram заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв.

Читайте також:

viber
новини Росії війна в Україні ядерна зброя ядерний удар Володимир Путін ядерна війна вторгнення Росії ядерна загроза
Реклама
Популярне
Містичне з'єднання планет 12 квітня 2022: як зміниться доля кожного знака Зодіаку на 13 роківМістичне з'єднання планет 12 квітня 2022: як зміниться доля кожного знака Зодіаку на 13 років Гороскоп на завтра, 16 квітня 2022: Левам – віщі сни, Дівам – розчарування, Терезам - ревнощіГороскоп на завтра, 16 квітня 2022: Левам – віщі сни, Дівам – розчарування, Терезам - ревнощі Синоптик розповіла, коли в Україні різко потеплішаєСиноптик розповіла, коли в Україні різко потеплішає Неймовірна удача та магніт грошей: 5 знакам зодіаку неймовірно пощастить в повний місяць 16 квітняНеймовірна удача та магніт грошей: 5 знакам зодіаку неймовірно пощастить в повний місяць 16 квітня Помста Путіна, або Як затримали МедведчукаПомста Путіна, або Як затримали Медведчука
Підтримайте Главред

Останні новини

01:30

Путін "брязкає" ядерною зброєю, та в країн Заходу згасає страх: експерт пояснив наслідки для України

00:51

Прикмети на 16 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:37

"Рятуйте свої душі": Філіпа Кіркорова "розтерзали" в мережі, за те що "вписався" за МедведчукаВідео

00:29

Арестович назвав нову головну мету Росії у війні з УкраїноюВідео

00:27

"Не ігноруємо тривоги": у Полтаві чути потужні вибухи

Реклама
00:09

ЗСУ вже закошмарили російську авіацію - ЗеленськийВідео

00:05

В Офісі президента розповіли, яка зброя необхідна Україні для перемогиВідео

15 квітня, п'ятниця
23:58

Зеленський розповів, від чого залежить кінець війни Росії проти УкраїниВідео

23:49

"Вистрілили в потилицю і викинули в могилу": окупанти по-звірячому зґвалтували дівчину в БучіВідео

23:20

Єрмак розповів про терміни економічного розтрощення РосіїВідео

23:13

Україна запросила у США протикорабельні ракети - NYT

23:05

У відповідь за крейсер "Москва": окупанти вдарили по ракетному заводу під КиєвомВідео

22:29

Зеленський просив Байдена визнати Росію спонсором тероризму - WP

22:29

Українцям дозволили продавати валюту: який курс долараВідео

22:20

"Це варварство. Це просто жахливо": П'єр Рішар у зверненні до Путіна засудив війну в УкраїніВідео

22:01

ЗСУ на Сході знищили величезну колону окупантів: армія Путіна несе втратиВідео

21:53

Путіна чекає болісна смерть: мольфар передбачив підсумок війни в УкраїніВідео

21:25

На окупованих територіях ворог імітує вибори та призначає "місцеву владу"

21:17

У США різко відповіли Росії на погрози через постачання зброї в УкраїнуВідео

21:00

У Генштабі розповіли, як 80 бійців стримали багатотисячне угруповання окупантів під КиєвомВідео

Реклама
20:56

У Міноборони розповіли, чи є ознаки готовності РФ зкинути ядерні бомби на УкраїнуВідео

20:48

Екіпаж затонулого крейсера "Москва" евакуювати не вдалось - прикордонники

20:42

Melovin розповів, як лицемірка Марченко знущалася над ним на зйомках Х-фактораВідео

20:29

Черга довша, ніж за iPhone: українці валом повалили за маркою з російським військовим кораблем

20:07

В Україну йде сильне похолодання і вдарять заморозки

19:56

Орки знову обстріляли Миколаїв: п'ятеро загиблих, зруйнована "Нова пошта"

19:41

Андрій Данилко розповів про замах російських шаманів, який приготував для нього ЕрнстВідео

19:31

Окупанти перетворюють Маріуполь на "трудовий табір": люди працюють за їжуВідео

19:23

Однокурсник Путіна розповів, як ЗСУ під Харковом розгромили 25-кілометрову колонну окупантівВідео

19:23

Жаба душить часто: названо самі заздрісні знаки зодіаку

19:21

Скільки триватиме війна в Україні: у США дали новий прогнозВідео

19:04

Зеленський закликав світ готуватися до того, що Путін застосує ядерну зброю проти УкраїниВідео

19:03

Східний сусід пустився берега: коли в Європі почнеться нова війнаПогляд

18:42

"Брав участь у захопленні острова Зміїний": після вибуху на кораблі загинув командир крейсера МоскваВідео

18:41

Журналісти вирахували особу окупанта, дружина якого закликала його ґвалтувати українокВідео

18:33

Як позбутися від цвілі на посуді - швидкі лайфхаки господині на замітку

17:57

На Донбасі російська 136 бригада несе величезні втрати: повністю знищена вся батарея САУВідео

17:55

"З України з любов'ю": Сердючка на "Нептуні" влучно висміяла крах крейсера "Москва"Відео

17:38

"Я дуже погано виглядаю і не хочу, щоб мій чоловік мене такою бачив": Марченко вийшла в люди у масці

17:32

Що потрібно готувати на Вербну неділю 2022: п'ять смачних рецептівВідео

Реклама
17:21

26-річний хлопець у сукні намагався "відкосити" від служби, але все пішло не за планомВідео

16:58

"Вимагають масових смертей": Подоляк різко відповів РФ на погрози бомбити КиївВідео

16:52

Путін програв війну в Україні задовго до її початкуПогляд

16:51

Дружина Віктора Павлика показала сина: тато прокоментував

16:49

Окупанти розстріляли евакуаційні автобуси в Харківській області, багато жертвВідео

16:40

ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52" Алігатор": 15 млн доларів збитку окупантамФотоВідео

16:20

Вакарчук емоційно виступив на руїнах Харкова і показав дивовижну знахідкуВідео

16:10

Прикмети на 17 квітня: що не можна робити у Вербну неділю і як не потрапити в бідуВідео

15:37

Росія погрожує США "непередбачуваними наслідками" через постачання зброї Україні - Washington Post

15:20

"Не упустив жити в будинок і поплатився життям": окупанти вбили і не давали поховати українця

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти