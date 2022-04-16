Путін "брязкає" ядерною зброєю, та в країн Заходу згасає страх: експерт пояснив наслідки для України

На Заході бояться погроз РФ застосувати ядерну зброю, проте цей страх уже згасає, каже Георгій Тука/ Reuters

Західні політики справді бояться погроз російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, і це не є таємницею.

Про це сказав ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексочільник Луганської ВЦА Георгій Тука під час чату на Главреді. За його словами, західні країни не хочуть такого розвитку подій.

"Під час роботи в уряді я багато спілкувався з американськими, британськими, європейськими фаховими військовими, і вони справді боялися, що колись умовний Путін може вдатися до використання ядерної зброї. І ніхто з них не хоче такого розвитку подій, тому що ніхто й гадки не має, чим усе завершиться, якщо ядерного удару буде завдано", – каже Георгій Тука.

У той же час страх країн Заходу уже поступово згасає, а це означає, що вони можуть прийняти рішення поставляти в Україну більше зброї.

"Рівень цих побоювань на Заході поступово зменшується. Зменшення страху паралельно буде збільшувати віру в перемогу ЗСУ та призводити до нарощування воєнної допомоги Україні", – зазначає Тука.

В МВС України зазначили, що ядерна зброя є останнім інструментом в арсеналі Москви. Як заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, загроза Росії застосуванням ядерної зброї є одним з етапів інформаційної війни проти України. Російська влада розганяє страхи ядерної атаки на всіх фронтах, але наразі немає сигналів, які вказували б на підготовку до ядерної війни.

Раніше в РФ заявляли, що у разі вступу Швеції та Фінляндії у НАТО Росія може стягнути ядерну зброю в Балтику, адже в такому разі у Кремля стане більше офіційно зареєстрованих супротивників. Про це написав у своєму Telegram заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв.

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