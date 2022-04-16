Путін "брязкає" ядерною зброєю, та в країн Заходу згасає страх: експерт пояснив наслідки для України

На Заході справді бояться погроз Росії застосувати ядерну зброю, адже розуміють можливі наслідки. Проте ситуація уже змінюється.
Західні політики справді бояться погроз російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, і це не є таємницею.
Про це сказав ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексочільник Луганської ВЦА Георгій Тука під час чату на Главреді. За його словами, західні країни не хочуть такого розвитку подій.
"Під час роботи в уряді я багато спілкувався з американськими, британськими, європейськими фаховими військовими, і вони справді боялися, що колись умовний Путін може вдатися до використання ядерної зброї. І ніхто з них не хоче такого розвитку подій, тому що ніхто й гадки не має, чим усе завершиться, якщо ядерного удару буде завдано", – каже Георгій Тука.
У той же час страх країн Заходу уже поступово згасає, а це означає, що вони можуть прийняти рішення поставляти в Україну більше зброї.
"Рівень цих побоювань на Заході поступово зменшується. Зменшення страху паралельно буде збільшувати віру в перемогу ЗСУ та призводити до нарощування воєнної допомоги Україні", – зазначає Тука.
В МВС України зазначили, що ядерна зброя є останнім інструментом в арсеналі Москви. Як заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, загроза Росії застосуванням ядерної зброї є одним з етапів інформаційної війни проти України. Російська влада розганяє страхи ядерної атаки на всіх фронтах, але наразі немає сигналів, які вказували б на підготовку до ядерної війни.
Раніше в РФ заявляли, що у разі вступу Швеції та Фінляндії у НАТО Росія може стягнути ядерну зброю в Балтику, адже в такому разі у Кремля стане більше офіційно зареєстрованих супротивників. Про це написав у своєму Telegram заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв.
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