НАБУ затримало нардепа від Слуги народу Кузьміних, який переховувався від слідства

Народного обранця підозрюють у хабарництві. Він ігнорував виклики слідчого.
НАБУ і САП затримали народного депутата від Слуги народу Сергія Кузьміних. Його підозрюють в отриманні хабара.
У прес-службі Бюро нагадали, що Кузьміних був у розшуку, оскільки переховувався від правоохоронців. Тепер йому буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.
У САП повідомили, що суд розглядатиме обрання запобіжного заходу Кузьміних о 15:00 у понеділок, 7 лютого.
Тим часом, 28 січня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що детективи НАБУ затримали народного депутата від Слуги народу Сергія Кузьміних при отриманні грошей, які копи вважають хабарем.
Пізніше це підтвердили в прес-службі НАБУ і заявили, що разом з САП і офісом генпрокурора викрили народного депутата під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 558 тис.грн.
За даними слідства, нардеп отримав гроші за допомогу в укладанні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області.
31 Січня генпрокурор України Ірина Венедиктова підписала нардепу повідомлення про підозру.
У НАБУ додали, що Кузьміних ігнорує виклики до слідчого.
Нагадаємо, 3 лютого НАБУ оголосило в розшук Кузьміних через систематичну неявку на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання та приховування від детективів.
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